Количество жертв наводнения в Техасе возросло до 120: центральная и местная власть выясняют, чья это ответственность

В результате масштабного наводнения в Техасе погибли по меньшей мере 120 человек, а еще 172 считаются пропавшими без вести. Больше всего пострадал округ Керр, где подтверждено 96 смертей, среди них 36 детей.

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Об этом пишет ABC News. Президент США Дональд Трамп подписал декларацию о чрезвычайной ситуации (состояние стихийного бедствия) для этого региона. На месте работает Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям, а также местные службы и власти.

Более 2100 спасателей из местных, штатных и федеральных подразделений задействованы в поисках и помощи, сообщил офицер полиции Керрвилля Джонатан Лемб. По его словам, в округ уже прибыли команды из десяти других штатов, еще две – в пути. В Керри до сих пор разыскивают 161 человека, в том числе пятерых кемперов и одного вожатого из летнего лагеря для девочек Camp Mystic. В момент наводнения в лагере Mystic недалеко от города Керрвилл находились около 750 девочек. К спасательным работам были привлечены вертолеты, беспилотники и лодки.

Расследование выясняет, почему система оповещения не сработала должным образом. Согласно аудиозаписям, которые получил телеканал ABC KSAT, чиновники округа Керр отложили отправку предупреждений на 90 минут после первого запроса пожарной службы.

Пожарный из города Инграм обратился к шерифу еще в 4:22 утра с просьбой предупредить людей об опасности. "Есть ли какой-то способ отправить CodeRED нашим жителям Ханта, попросив их найти более высокую местность или оставаться дома?" – спросил он у диспетчера.

Диспетчер ответил: "Подождите, нам нужно согласовать это с нашим руководителем". Первое официальное оповещение через систему CodeRED поступило только через полтора часа, некоторые – только после 10:00 утра. В настоящее время уже десятки людей пострадали от наводнения.

Министр внутренней безопасности Кристи Ноэм заявила, что Национальная метеорологическая служба прислала оповещение вовремя, но это "не значит, что его услышали". Она подчеркнула, что сейчас местные власти должны оценить свою систему оповещения и сделать выводы.

Губернатор Техаса Грег Эбботт анонсировал специальную законодательную сессию, которая частично будет посвящена вопросам наводнений. "Мы должны обеспечить лучшую подготовку к таким событиям в будущем", – заявил он.

Среди законодательных инициатив – улучшение систем оповещения, коммуникации во время наводнений, финансирование чрезвычайной помощи и восстановления в горных районах. По словам Эбботта, после трагедии в Техасском холме необходимо принять новые решения, которые обеспечат безопасность граждан.

Как сообщал OBOZ.UA, вице-губернатор Техаса Дэн Патрик заявил на брифинге, что "не выпало ни капли дождя, пока не случилась трагедия", и что река Гваделупе поднялась примерно на 26 футов (почти 8 метров) за 45 минут. Тревога была объявлена около 4 и 5 утра по местному времени в пятницу.

Река Гваделупе в Ханте достигла второго по величине уровня за всю историю наблюдений, превысив уровень наводнения 1987 года, сообщили власти города со ссылкой на Национальную метеорологическую службу.

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