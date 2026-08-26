Трамп носит подгузник? The Mirror подловили 80-летнего президента США со странной выпуклостью под одеждой. Фото

В сети распространяются теории о том, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, которому в июне исполнилось 80 лет, может носить подгузники. Обсуждения набрали обороты после того, как во время выступления в Розовом саду Белого дома на его пиджаке появилась выпуклость в форме прямоугольника.

Видео дня

Об этом пишет The Mirror. Там отметили, что конспирологические теории о "подгузнике" быстро распространяются на фоне слухов о состоянии здоровья Трампа.

"Спекуляции о том, что именно президент Дональд Трамп может носить под штанами, достигли апогея в понедельник после его выступления в Розовом саду", – говорится в статье.

Люди, обсуждая его внешний вид, отметили необычный силуэт президента.

"Почему его пиджак так торчит сзади?", "Трамп до сих пор носит с собой тот самосвал", "Если бы Боб Вудворд (американский журналист – Ред.) до сих пор был в лучшей форме, мы бы уже знали, что там происходит", – писали комментаторы в социальных сетях.

"А, я понял, нам следовало обратить внимание на его огромный подгузник", – предположил еще один пользователь. Следующий также заметил, что у президента "снова появилась странная "коробка" на правой ягодице".

Это не первый случай, когда Трампа обвиняют в том, что он носит подгузник. Только на прошлой неделе в социальных сетях снова появились спекуляции на эту тему после того, как в интернете распространились фотографии, на которых он запечатлен в плохо подобранных брюках.

С чего все началось

Спекуляции начались в апреле после попытки покушения на президента во время ужина корреспондентов Белого дома, где Трамп, как казалось, был одет в этот предмет. Когда он сидел напротив ведущей Норы О’Доннелл, зрители заметили необычное выпячивание со стороны его костюма.

Наблюдатели сразу же заявили, что это похоже на подгузник для взрослых. Слухи о том, что президент носит его, набрали обороты, когда Кэролайн Ливитт, пресс-секретарь Белого дома, опубликовала фотографию президента, который давал интервью Atlanta News First.

Несмотря на отсутствие каких-либо официальных медицинских документов или заявлений, подтверждающих утверждение о том, что президент пользуется подгузниками для взрослых, эта тема остается постоянным источником политических насмешек.

Как сообщал OBOZ.UA, в последнее время "горячей" темой для обсуждений стало именно здоровье американского лидера, ведь многие эксперты выдвигали различные предположения относительно его болезней. Трампу приписывали серьезные психические расстройства, а в какой-то момент американцы даже опасались, что президент мог перенести инсульт.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!