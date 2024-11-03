Трамп проиграет, но не смирится со своим поражением. Для него это смерти подобно, так как его ожидают четыре уголовных дела с весьма печальным тюремным исходом. Он может открыть новую веху в истории Америки, так как пока ни одного экс – Президента Соединенных Штатов не посадили за решетку.

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Попытаться организовать еще один государственный переворот у него тоже не получится, поскольку исполнительная власть у демократов и они не допустят штурмов Капитолия фанатами Трампа. "Подергавшись" пару месяцев до инаугурации нового Президента, Трамп смирится и начнет отбиваться от судебных исков. Сбежать из Америки ему не даст секьюрити сервис, охраняющий его 24 часа в сутки.

Что потом? Камала Харрис это не Байден. Она более жесткий политик и с ней говорить Кремлю будет очень сложно. Не исключено, что она ответит на ядерные угрозы Путина лаконично и твердо: Мы готовы к вашей агрессии, но знайте, что в этом случае от россии останется выжженная земля, а вы лично отправитесь в Ад в тот же миг, как нажмете на красную кнопку. Это не значит, что в Украину немедленно прилетят В-52 с Томагавками и ядерными зарядами, однако Москве придется считаться с таким подходом Вашингтона к войне в Украине. Более того, Банковой тоже следует ожидать более жесткого отношения со стороны Вашингтона, который будет не только давать вооружение, но и требовать выполнения ряда условий, как например, - позволить СМИ и общественности критиковать своего Президента, если тот в чем-то ошибается.

В общем, нас ожидают веселые времена. Европа тоже не будет стоять в стороне. С Камалой Харрис ей будет намного легче договариваться, чем с Байденом, не говоря уже о Трампе. Опросы общественного мнения в Америке это "гадание на кофейной гуще". В 2016 году Хиллари Клинтон опережала во многих опросах Трампа, однако проиграла. Тогда ее "топило" ГРУ и успешно, сейчас выводы сделаны и Москва бессильна помочь Трампу опять оказаться в Белом доме.