Только одна страна в мире может прокормить себя самостоятельно: где она находится

Гаяна стала единственной страной в мире, способной прокормить себя самостоятельно по всем основным группам продуктов. Население государства, расположенного на севере Южной Америки, использовало ограниченные ресурсы максимально эффективно, обеспечив продовольственную независимость даже в современных условиях глобальных кризисов.

Эксперты называют Гайану "Дубаем Южной Америки" из-за стремительного экономического роста, который произошел после открытия нефтяных месторождений. Об этом пишет Nature Food, а также BBC.

Несмотря на то, что 85% территории Гайаны покрыто джунглями, страна эффективно использует узкую прибрежную полосу для сельского хозяйства. Успех основывается не на расширении площадей, а на интенсивных методах земледелия, смешанных посевах и регенеративном сельском хозяйстве.

Фермеры высаживают различные культуры рядом, например, между кокосовыми пальмами ананасы и томаты, а кукурузу рядом с соей, которая обогащает землю азотом. Благодаря такому подходу урожайность возрастает на 20–50%.

Гайана интегрирует животноводство в земледелие, оставляет корни в почве круглый год и минимизирует использование химикатов, что позволяет поддерживать плодородие и предотвращать эрозию.

Эта модель показывает, что даже небольшая страна с ограниченными ресурсами может быть независимой от глобальных кризисов и разрыва логистических цепочек.

Экономический бум страны усилился после 2015 года, когда Exxon Mobil обнаружила в водах Гайаны крупные нефтяные месторождения.

По оценкам, запасы составляют около 11–17 миллиардов баррелей нефти, что делает страну одной из самых быстрорастущих экономик мира. С 2019 по 2023 год ВВП Гайаны вырос на 184%, а ВВП на душу населения – с 6 477 до 18 199 долларов США.

Среди прочего, стремительное развитие страны заметно в строительстве инфраструктуры: дороги, порты, мосты, больницы, а также роскошные отели международных сетей. Большую роль в развитии инфраструктуры играют иностранные компании из Китая, Индии, ЕС и США, которые получают контракты на строительство ключевых объектов.

Эксперты считают, что Гаяна демонстрирует уникальный пример сочетания продовольственной независимости и экономического бума, а жители страны получают возможность не только улучшить собственное благосостояние, но и влиять на формирование новой инфраструктуры и экономических процессов.

