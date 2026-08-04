Не способна противостоять всем угрозам: на Тайване заговорили о проблемах с системой ПВО

Тайваньская программа по созданию дистанционно управляемой системы противодействия беспилотникам столкнулась с задержками в реализации и техническими ограничениями. Комплекс пока не готов эффективно противостоять всему спектру современных угроз, которые активно развивает Китай.

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Разработку системы по заказу Военно-воздушных сил Тайваня осуществляет Национальный Чуншанский институт науки и технологий (NCSIST). Об этом сообщает Taipei Times.

В то же время по состоянию на ноябрь 2025 года программе не удалось достичь запланированных этапов испытаний и необходимых технических характеристик.

Аудиторы также указали на ряд критических недостатков. В частности, система не способна обнаруживать и подавлять беспилотники, работающие на частоте 5,1 ГГц, которая все активнее используется китайскими войсками. Кроме того, она не располагает средствами противодействия FPV-дронам с управлением через оптоволоконный кабель, а также беспилотникам, использующим элементы искусственного интеллекта.

В отчете Национального аудиторского управления Тайваня за 2026 финансовый год особое внимание уделено возможностям радиоэлектронной борьбы. Существующая система может нарушать работу дронов, использующих GPS, ГЛОНАСС, Galileo и лишь частично китайскую спутниковую навигационную систему "Бэйдоу-3". По мнению аудиторов, недостаточная эффективность в отношении китайской навигационной сети создает дополнительные риски в случае потенциального конфликта.

В ответ на замечания Национальный Чуншанский институт науки и технологий заявил о намерении провести дополнительные исследования для обеспечения обнаружения дронов на частоте 5,1 ГГц. В то же время командование Военно-воздушных сил Тайваня сообщило, что рассмотрит возможность расширения программы для обеспечения работы с другими частотными диапазонами.

В настоящее время тайваньская система в основном опирается на средства радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки. В то же время для противодействия современным беспилотникам этого недостаточно, поэтому перспективным направлением может стать интеграция кинетических средств поражения — автоматизированных турелей, мобильных огневых групп, зенитных ракетных комплексов и других систем, объединенных со средствами обнаружения в единую сеть.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в июне Тайвань зафиксировал резкий рост активности китайских правительственных судов вокруг острова, что вызвало беспокойство властей и союзников. На этом фоне Тайбэй начал готовиться к учениям, моделирующим возможную эскалацию на море.

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