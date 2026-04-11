Стармер рассказал, как мировые лидеры обсуждают войну в Украине в WhatsApp-группах: кто наиболее активен

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер рассказал, что мировые лидеры используют WhatsApp-группы для обсуждения международных вопросов. В частности, общаются в них и о войне в Украине.

Об этом Стармер сказал ITV Politics. Сам политик, по его словам, не является фанатом WhatsApp, но вынужден пользоваться им из-за рабочих коммуникаций между лидерами государств.

А активнее всего этот мессенджер, говорит премьер, использует президент Финляндии Александр Стубб. "Алекс Стубб из Финляндии. Это отличный пример того, кто лучше всего может собрать остальных лидеров для разговора", – сказал он.

Стармер рассказал, что лидеры стран мира активно используют групповые чаты в WhatsApp для координации позиций по различным международным кризисам. Речь идет в том числе и о ситуации в Украине, которая продолжает давать отпор российской агрессии.

"Есть много WhatsApp-групп различных групп лидеров. Я должен сказать, что я не фанат WhatsApp, потому что в результате я просто теряюсь в этих обсуждениях и бесконечных переписках в WhatsApp", – поделился политик.

Лидеры создавали такие группы для различных форматов, особенно по вопросам "вроде Украины и так далее", чтобы быть на связи друг с другом. Эти чаты позволяют оперативно поддерживать контакт между политиками и быстро реагировать на события.

