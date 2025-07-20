США вооружат армию микроволновым оружием, которое 'убивает' рои дронов

Американская армия в скором времени получит на вооружение сверхмощную микроволновую платформу Leonidas Generation II для борьбы с беспилотниками. Управление оперативного потенциала и критических технологий Армии США заказало "боевые микроволновки" у компании Epirus на сумму 43,5 миллиона долларов.

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В США рассчитывают, что второе поколение IFPC-HPM Leonidas более чем вдвое увеличит дальность действия, повысит мощность, смертоносность и удобство использования. Об этом говорится в заявлении на сайте компании Epirus.

Базовый контракт включает поставку двух систем высокомощной микроволновой системы с интегрированной системой противопожарной защиты второго поколения (GEN II), а также сопутствующие испытания, вспомогательное оборудование и запасные части. Кроме того, армия США получит возможность проведения дополнительных испытаний, закупки компонентов и поддержки системы вооружения.

Системы Leonidas Generation II будут созданы на базе четырех систем iFPC-HPM, поставленных Epirus армии США в мае 2024 года. Системы вооружения будут использовать твердотельную платформу сверхвысокочастотной технологии (HPM), разработанную для борьбы с электронными средствами и защиты критически важных активов с использованием электромагнитных помех.

Усовершенствованные системы будут включать отзывы солдат, полученные в ходе испытаний IFPC-HPM первого поколения, включая инженерные доводочные испытания, совместные комплексные учения по боевой стрельбе противовоздушной и противоракетной обороны, а также оперативные оценки с участием боевых командований.

Генеральный директор Epirus Энди Лоури заявил, что первые прототипы IFPC-HPM прошли через все испытания и показали положительные результаты. Второе поколение платформы Leonidas и следующая модификация IFPC-HPM будут ещё мощнее и эффективнее.

"Мы видели, как дроны наносили удары по американским базам, нарушали нашу южную границу, а роевые атаки стали определяющими факторами зарубежных конфликтов. Epirus готов откликнуться на призыв армии и быстро начать масштабное производство, чтобы помочь справиться с асимметричной угрозой дронов с помощью нашей технологии HPM", – заявил гендиректор компании Epirus.

Ожидается, что системы Leonidas Generation II более чем вдвое увеличат максимальную эффективную дальность по сравнению с системами первого поколения, увеличат мощность на 30% и будут включать в себя батареи высокой плотности для увеличения времени работы и снижения требований к внешнему питанию.

Напомним, Великобритания в рамках соглашения, известного как Глобальная программа боевой авиации, продолжает разработку совершенно нового истребителя Tempest. По прогнозам разработчиков, самолет будет готов к эксплуатации в 2035 году.

Ранее сообщалось, что Королевский Канадский военно-морской флот впервые применил морской дрон Hammerhead, снаряженный боевой частью. В ходе военных учений надводный беспилотник успешно поразил назначенную цель.

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