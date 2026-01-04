США в Венесуэле получат доступ к образцам оружия РФ: анализ Defence Express

После захвата Николаса Мадуро в Каракасе в ночь на 3 января и заявлений США о временном прямом управлении Венесуэлой Вашингтон может получить доступ к значительному массиву российского вооружения. Речь идет о технике, которую РФ годами поставляла Каракасу, сделав венесуэльские вооруженные силы одними из самых мощных в Южной Америке.

Видео дня

Определенная часть российского вооружения может оказаться под контролем США. Какие последствия это будет иметь для безопасности региона и позиций РФ в Латинской Америке, говорится в аналитическом материале Defence Express.

В случае формирования в Венесуэле лояльной к США власти американские специалисты фактически получат доступ ко всему арсеналу вооруженных сил страны, включая вооружение российского производства, переданное в разные годы. Такой сценарий соответствует логике доктрины Монро и стремлению Вашингтона устранить военное влияние РФ в регионе.

Наибольший интерес для США могут представлять зенитные ракетные комплексы С-300ВМ, поставленные Россией Венесуэле в 2013 году в количестве двух дивизионов. Кроме этого, в октябре 2025 года РФ перебросила в страну несколькими рейсами Ил-76ТД неизвестное количество ЗРПК "Панцирь" и ЗРК "Бук-М2".

Во время силовой операции в Каракасе США были вынуждены полностью нейтрализовать систему противовоздушной обороны в районе столицы. На обнародованных видео зафиксировано уничтожение по меньшей мере одного комплекса "Бук-М2", что может означать потерю части потенциально ценных для анализа образцов.

Отдельный интерес для Пентагона могут представлять истребители Су-30МКВ, которые Венесуэла начала получать еще в 2006 году. Сейчас на вооружении находится 21 такой самолет, еще три были потеряны за время эксплуатации. Еще более ценными могут оказаться ракеты "воздух – воздух" Р-77 – самые современные российские ракеты воздушного боя.

Кроме ПВО и авиации, венесуэльская армия имеет значительный парк российской бронетехники и артиллерии: 92 танка Т-72Б, 123 БМП-3, 114 БТР-80А, 48 САУ 2С19 "Мста-С", 13 2С23 "Нона-СВК", 24 РСЗО "Град", а также вертолеты Ми-17, Ка-29 и Ка-31. Без участия РФ обслуживание этой техники становится практически невозможным.

В Defence Express отмечают, что новое правительство Венесуэлы будет вынуждено постепенно избавляться от российского вооружения и переходить на американские системы. Часть техники может быть выставлена на продажу, другая – списана или утрачена из-за невозможности эксплуатации.

Таким образом, США не только получат возможность детально изучить современные образцы российского оружия, но и фактически разоружат одну из сильнейших армий Южной Америки, существенно ограничив военное присутствие РФ в регионе.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что ночью 3 января в Венесуэле прогремела серия мощных взрывов на объектах инфраструктуры. Удары пришлись на южную часть города Каракас – в частности, в районе Форт-Тиуна и авиабазы генералиссимуса Франсиско де Миранды.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что военные вывезли в Штаты венесуэльского диктатора Николаса Мадуро и его жену.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!