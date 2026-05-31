США собираются ускорить вывод своих войск с баз в Европе: медиа узнали подробности

США планируют ускорить процесс вывода своих войск с баз в Европе и уже готовят соответствующие предложения для союзников по НАТО. Речь идет о пересмотре сроков и масштабов сокращения контингента, который ранее предполагалось осуществить в течение года.

Видео дня

Такой шаг может повлиять на ситуацию с безопасностью в регионе и отношения между Вашингтоном и европейскими партнерами. Об этом сообщает Reuters.

По информации издания, США намерены ускорить вывод войск с европейских баз, хотя конкретные детали относительно новых сроков или масштабов сокращения пока не раскрываются. Ожидается, что официальные предложения будут представлены союзникам во время конференции НАТО по вопросам формирования и обеспечения военных контингентов, которая состоится в следующем месяце.

Еще в мае Вашингтон объявил о намерении вывести около 5000 военнослужащих из Германии. Это решение многие эксперты связывают с разногласиями между администрацией президента Дональда Трампа и европейскими государствами относительно подходов к войне с Ираном.

Сейчас в Германии размещено примерно 35 тысяч американских военных – это самый большой контингент США в Европе. Предварительно в Пентагоне заявляли, что процесс вывода войск продлится от шести до двенадцати месяцев, однако теперь эти сроки могут быть пересмотрены в сторону сокращения.

При этом остается непонятным, какие именно регионы Европы могут испытать наибольшее влияние от нового решения и коснется ли оно других стран, кроме Германии. В Пентагоне пока не предоставили официального комментария по этой информации.

Как сообщал OBOZ.UA, европейские страны-участницы НАТО будут делать все возможное для того, чтобы компенсировать уменьшенное присутствие американских вооруженных сил в Европе. Принятые по этому поводу решения являются частью длительной траектории Альянса, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!