США планируют вернуть дипломатов в посольства на Ближнем Востоке: какие страны будут первыми

Сообщается, что США вернут своих дипломатов в посольства на Ближнем Востоке, в частности в Израиле, Ливане, Саудовской Аравии, Катаре, Иордании, Омане, Ираке и Кувейте. Сотрудники дипломатической службы, эвакуированные до и во время войны с Ираном, могут начать возвращаться к работе на местах уже на этой неделе.

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Об этом пишет The New York Times со ссылкой на внутренний документ Государственного департамента США. Об изменениях также рассказали трое американских чиновников, которые говорили на условиях анонимности.

Они свидетельствуют о том, что Вашингтон не ожидает возобновления полномасштабного конфликта с Ираном. Возвращение персонала планируется продолжить, несмотря на то, что переговоры между США и Ираном зашли в тупик, из-за чего администрация Дональда Трампа угрожает ввести новые экономические санкции.

"Согласно документу, в перечень посольств, в которых планируется восстановить прежний уровень укомплектования персоналом, входят представительства в Израиле, Ливане, Саудовской Аравии, Катаре, Иордании, Омане, Ираке и Кувейте", – говорится в сообщении.

Первыми вернутся дипломаты из посольства США в Ливане, хотя согласно плану штат там не будет укомплектован полностью. Персонал полностью вернется в три посольства – в Израиле, Иордании и Омане.

В представительствах в Объединенных Арабских Эмиратах, Саудовской Аравии, Катаре и Ливане численность персонала изначально составит 85% от штатного расписания, а в представительствах в Ираке, Кувейте и Бахрейне – 75%. В шести странах Персидского залива и Ливане Государственный департамент введет ограничения на въезд членов семей, добавляется в документе.

Государственный департамент заявил, что постоянно пересматривает ситуацию с безопасностью в дипломатических миссиях США по всему миру.

"С учетом нашей последней оценки мы корректируем численность персонала на некоторых должностях на Ближнем Востоке, чтобы обеспечить возможность и в дальнейшем продвигать цели внешней политики США, одновременно гарантируя безопасность и защиту нашего персонала", – говорится в документе.

Что предшествовало

В конце февраля, за день до того, как США и Израиль нанесли удар по Ирану, неключевым сотрудникам посольства в Иерусалиме и членам их семей предложили покинуть Израиль за счет правительства.

В течение следующих недель Государственный департамент издал приказы об эвакуации дипломатических представительств по всему Ближнему Востоку, поскольку Иран и его региональные союзники атаковали американские дипломатические представительства в Саудовской Аравии, Кувейте, Ираке и других странах региона с помощью дронов и ракет.

Дипломаты, направленные в некоторые из этих стран, из соображений безопасности работали из дома, а не в посольствах.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киев в воскресенье, 23 августа, прибыл новый временный поверенный в делах США, американский дипломат Пол Хьюстон. Он приступил к исполнению своих обязанностей и посетил Национальный молитвенный завтрак. Дипломат положительно отозвался о начале своей работы в Украине.

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