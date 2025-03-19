США ослабили меры по противодействию российскому саботажу, дезинформации и кибератакам: в Reuters раскрыли подробности

Соединенные Штаты решили приостановить некоторые усилия по противодействию российскому саботажу. Несколько агентств национальной безопасности США прекратили работу в этом направлении на фоне сближения американского президента Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным.

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Речь идет о прекращении скоординированных усилий по противодействию российскому саботажу, дезинформации и кибератакам. Об этом сообщает Reuters.

По словам бывших американских чиновников, перед инаугурацией президента Трампа его новая администрация была проинформирована чиновниками администрации Джо Байдена об усилиях против гибридной военной кампании России и настоятельно рекомендовала им продолжать следить за действиями Москвы.

Однако с тех пор, как Трамп вступил в должность, большая часть работы зашла в тупик. Действующие и бывшие чиновники заявили, что регулярные встречи между Советом национальной безопасности и представителями европейских органов национальной безопасности стали незапланированными, а СНБ также прекратил официальную координацию усилий между агентствами США, в том числе с ФБР, Министерством внутренней безопасности и Государственным департаментом.

Reuters не удалось выяснить, приказал ли президент администрации прекратить всю работу по мониторингу и противодействию российской кампании, продолжают ли агентства нанимать дополнительных сотрудников или они принимают собственные политические решения независимо от Белого дома. По словам нынешних официальных лиц США, Белый дом не сообщил кадровым чиновникам, которые ранее принимали участие в этой работе, будет ли он создавать межведомственные рабочие группы.

Напомним, Россия продолжает настаивать на том, чтобы Запад прекратил оказывать поддержку Украине. Для этого россияне активизировали подрывную кампанию, включающую диверсии на складах, железных дорогах и подводных коммуникациях.

Ранее сообщалось, что РФ сохраняет свои максималистские территориальные претензии по всем временно оккупированным районам и значительным частям неоккупированной Украины.

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