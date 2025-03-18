Россия активизировала подрывную кампанию для давления на Европу и США: Кремль хочет, чтобы они прекратили поддержку Украины – NYT

Страна-агрессор Россия продолжает настаивать на том, чтобы Запад прекратил оказывать поддержку Украине. Для этого россияне активизировали подрывную кампанию, включающую диверсии на складах, железных дорогах и подводных коммуникациях.

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За последние два года Россия значительно активизировала свою подрывную деятельность, пытаясь оказать давление на Европу и США. Об этом говорится в материале The New York Times.

Центр стратегических и международных исследований опубликовал отчет, в котором оценил масштаб тайной кампании Москвы, нацеленной на инфраструктуру западных стран. В нем говорится, что число российских атак в Европе увеличилось в четыре раза с 2022-го по 2023 год, а затем снова утроилось с 2023-го по 2024 год.

Автор исследования и бывший советник вооруженных сил США Сет Джонс отмечает, что россияне используют такие инструменты давления в координации с их войной в Украине.

"Сейчас для России не имеет особого смысла перебрасывать войска через границу в страны Балтии или Финляндию. Но их расплата за эти страны, которые поставляют оружие, заключается в преследовании их компаний, заговорах с целью убийства должностных лиц и угрозах критически важной инфраструктуре", – объяснил эксперт.

Примечательно, что на фоне попыток Вашингтона остановить войну в Украине Россия в последние недели свернула свои диверсионные действия. Однако эксперты полагают, что кампания против европейских целей может продолжиться, как только правительства разработают новые планы по поддержке Украины оружием или миротворцами.

В отчете Центра стратегических и международных исследований установлено, что около 28% атак России были направлены против транспортных объектов, 20% – против промышленных объектов и 20% – против подводных кабелей, трубопроводов и другой инфраструктуры. В целом исследование отследило 50 отдельных актов саботажа с 2022 года по настоящее время.

Напомним, РФ сохраняет свои максималистские территориальные претензии по всем временно оккупированным районам и значительным частям неоккупированной Украины. Официальные лица Кремля не дали никаких публичных указаний на то, что они готовы пойти на уступки по своим территориальным или связанным с безопасностью требованиям к Киеву.

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига выразил уверенность, что российско-украинская война закончится в 2025 году. При этом он подчеркнул, что Украина не пойдет на компромисс по некоторым основополагающим принципам, таким как территориальная целостность страны.

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