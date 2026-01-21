США могут сократить участие своих военных в 30 структурах НАТО – WP

Пентагон планирует уменьшить участие американских военных в около 30 ключевых командных центрах и консультативных группах НАТО. Сокращение коснется примерно 200 военнослужащих и будет происходить постепенно – вместо того, чтобы вывести весь персонал сразу, планируется не заменять его после завершения срока службы.

Этот шаг является частью более широкой политики США по сокращению военного присутствия в Европе. Об этом сообщает The Washington Post.

По данным источников, сокращение затронет центры, занимающиеся подготовкой сил НАТО, энергетической безопасностью, военно-морскими операциями, специальными операциями и разведкой.

Часть функций будет перенесена в другие подразделения альянса, поэтому участие США в работе НАТО не прекращается полностью.

Представители НАТО отмечают, что корректировка численности войск США не является необычной и альянс находится в тесном контакте с Вашингтоном по распределению сил.

В то же время некоторые европейские лидеры и законодатели США выражают опасения, что сокращение американского персонала может привести к потере ценного опыта и влияния на эффективность альянса.

Ранее администрация Трампа уже применяла давление на союзников по увеличению расходов на оборону и сокращению некоторых программ помощи в сфере безопасности в странах Восточной Европы. Конгресс США принял закон, требующий консультаций с законодателями перед любым существенным сокращением численности войск в Европе, если их общая численность опустится ниже 76 000 человек.

Как сообщал OBOZ.UA, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что идея создания Вооруженных сил Европы принадлежит Украине и уже обсуждалась с партнерами. По его словам, речь идет не о замене или разрушении НАТО, а об усилении безопасности европейского континента. Украина готова стать одним из ключевых участников и фундаментальных элементов такой инициативы.

