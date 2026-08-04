США израсходовали на Иран почти все запасы высокоточных дальнобойных ракет – Reuters

США почти полностью исчерпали запасы высокоточных ракет дальнего действия наземного базирования в ходе пятимесячной войны с Ираном. Это вызывает обеспокоенность по поводу готовности американской армии к возможным будущим конфликтам с такими соперниками, как Россия или Китай.

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Об этом пишет Reuters. Издание ссылается на четырех собеседников, осведомленных о данных по американским военным запасам.

США израсходовали на Иран почти все дальнобойные ракеты

По информации издания, американские военные практически полностью израсходовали свои запасы ракет ATACMS (Army Tactical Missile System) и новейших Precision Strike Missile (PrSM) во время конфликта с Ираном.

Речь идет о высокоточных ракетах класса "земля–земля", которые позволяют наносить удары по целям на большом расстоянии без необходимости приближать войска к зоне боевых действий. Стоимость каждой такой ракеты превышает один миллион долларов.

Два собеседника Reuters заявили, что США использовали "практически все" имеющиеся ракеты этих типов.

Дальнобойные боеприпасы являются важной частью военного арсенала, позволяя наносить точные удары с безопасного расстояния.

ATACMS являются важной частью военного арсенала и уже давно используются американской армией. Они также сыграли важную роль в войне в Украине, позволяя украинским военным наносить удары по целям в глубине российской территории. Ракета PrSM — более новая разработка, которая постепенно должна заменить систему ATACMS благодаря большей дальности и более современным возможностям.

Война с Ираном повлияла на военные запасы США

По словам источников, резкое сокращение запасов высокоточных боеприпасов может существенно повлиять на военное планирование США.

Если президент Дональд Трамп решит возобновить масштабные удары по Ирану, американским военным, вероятно, придется чаще использовать пилотируемую авиацию, что сопряжено с более высокими рисками по сравнению с применением дальнобойных ракет.

Собеседники Reuters также выразили обеспокоенность тем, что сокращение запасов может ограничить способность Вашингтона сдерживать других потенциальных противников, прежде всего Россию и Китай.

В то же время еще один источник отметил, что Центральное командование США, ответственное за операции на Ближнем Востоке, почти полностью израсходовало запасы наземных дальнобойных ракет, которые имело в начале войны, однако часть боеприпасов удалось перебросить из других регионов мира.

Белый дом уверяет, что дефицита нет

В ответ на запрос Reuters Белый дом обнародовал заявление президента Дональда Трампа, который заверил, что у США "гораздо больше боеприпасов, чем у любой другой страны мира", и этого арсенала достаточно для выполнения всех поставленных задач.

По его словам, американские оборонные компании в настоящее время производят рекордное количество боеприпасов и одновременно расширяют производственные мощности.

В Пентагоне также заявили, что Вооруженные силы США располагают всем необходимым для проведения военных операций в любой момент и в любом регионе, подчеркнув, что американский арсенал остается достаточным для защиты интересов страны.

Впрочем, военные аналитики отмечают, что хотя производство некоторых артиллерийских снарядов и отдельных типов ракет действительно достигло рекордных показателей, в случае длительного масштабного конфликта нынешних темпов выпуска может оказаться недостаточно.

Как сообщал OBOZ.UA, лишь за первые две недели операции против Ирана США исчерпали годовые запасы стратегического вооружения и боеприпасов, в частности дальнобойных ракет. Чрезмерное сокращение вооружений особенно сказалось на крылатых ракетах "Томагавк". Значительная часть этих вооружений использовалась для перехвата баллистических ракет и дронов во время активной фазы конфликта с Ираном.

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