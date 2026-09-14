Спутали цвета Силезии с флагом Украины: в Чехии поляки избили своего соотечественника. Фото

В воскресенье, 13 сентября, в сети появилась новость о том, что в Чехии поляки избили своего соотечественника Кубу Гейсига. По предварительным данным, причиной нападения стало то, что они перепутали цвета Силезии с флагом Украины.

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Инцидент произошел в городе Острава. Волонтер Куба Гейсиг ехал на велосипеде около 800 км вдоль исторических границ Верхней Силезии, собирая деньги на лечение своей партнерши, больной раком. Об этом сообщается на странице сообщества Cargo Familia в Facebook.

Отмечается, что во время избиения нападавшие выкрикивали оскорбления, кричали, что он "украинец и бандеровец". Поводом для агрессии якобы стала желто-синяя шапка с надписью "Верхняя Силезия".

После избиения Гейсиг оказался в больнице, а об инциденте сообщили в чешскую полицию. Из-за нападения мужчина прервал поездку и вернулся домой, хотя планировал преодолеть около 800 км в рамках благотворительной акции по сбору средств на лечение тяжелобольной партнерши. После сообщения об инциденте сумма сборов за ночь для него превысила первоначальную цель в 300 тысяч злотых.

Напомним, что в Познани в ночь с 22 на 23 августа четверо нетрезвых мужчин жестоко избили поляка, ошибочно приняв его за украинца. Инцидент произошел после того, как мужчина попытался заступиться за девушек, к которым приставали нападавшие.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в польском Радоме восемь мужчин напали на троих 20-летних украинцев. Конфликт начал 34-летний поляк, который расспрашивал молодых людей об их происхождении, а также затронул тему Волынской трагедии. После этого к нему присоединились еще семеро мужчин.

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