Спешил на контрольную по математике: в Польше за превышение скорости задержали странного водителя

В Сандомирском уезде Польши 19-летний водитель-"рецидивист" разогнался до 192 км/ч и был остановлен сотрудниками дорожной полиции SPEED. Нарушитель придумал странное оправдание: он заявил, что превысил скорость, потому что "спешил на контрольную по математике".

Видео дня

Молодой водитель не впервые нарушает правила дорожного движения

Как передает Polsat News, инцидент произошел во вторник, 9 сентября, после 9:00 на улице Вислострада в городе Тарнобжег. Мужчина управлял BMW и серьезно превысил допустимую скорость.

На участке, где разрешено двигаться до 100 км/ч, он разогнался до 192 км/ч. "Он использовал странный предлог, чтобы оправдаться", – подметили журналисты.

19-летний парень заверял правоохранителей, что очень спешил на "контрольную по математике".

В ходе проверки копы установили, что юный водитель уже совершал нарушения за рулем. В частности, в июле этого года он получил штраф в 5 тысяч злотых и был наказан 15 штрафными очками за игнорирование норм ПДД.

"Безрассудство, и в особенности несоблюдение правил скоростного режима, является одной из основных причин дорожно-транспортных происшествий. К сожалению, при исполнении служебных обязанностей сотрудники дорожной полиции SPEED сталкиваются со множеством опасных ситуаций, которые негативно влияют на безопасность дорожного движения", – подчеркнула пресс-служба правоохранителей на официальном сайте.

Как ранее писал OBOZ.UA, 4 сентября в районе Веддинг в Берлине произошла авария: автомобиль врезался в группу детей и их воспитательницу. Пострадали трое детсадовцев в возрасте 7-8 лет, а также женщина: ее госпитализировали с тяжелыми травмами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!