УкраїнськаУКР
русскийРУС

В Берлине автомобиль наехал на людей: пострадали дети и учительница

Андрей Колотовкин
Новости. Мир
2 минуты
798
В Берлине автомобиль наехал на людей: пострадали дети и учительница

В районе Веддинг в Берлине в четверг днем произошла авария: автомобиль врезался в группу детей и их воспитательницу. Пострадали трое детей в возрасте 7–8 лет, а воспитательницу госпитализировали с тяжелыми травмами. Инцидент произошел около 12:50 на перекрестке улиц Зеештрассе и Нордуфер.

Видео дня

По данным издания Berliner Morgenpost, за рулем был 20-летний парень. Он проехал на красный свет и задел группу людей, которые переходили дорогу. Полицейский представитель Флориан Нат уточнил, что у водителя подозревают возможное влияние наркотических веществ, поэтому его отправили на обследование и изъяли водительские права.

В Берлине автомобиль наехал на людей: пострадали дети и учительница

Первые реакции очевидцев

Очевидцы рассказали, что видели машину, которая мчалась на них, и успели отскочить. Водителя сразу после инцидента задержали. По словам полиции, пока речь идет о расследовании из-за неосторожного нанесения телесных повреждений. В случае подтверждения наркотического опьянения дело может получить другую квалификацию.

В Берлине автомобиль наехал на людей: пострадали дети и учительница

На место прибыли десятки спасателей. В общем медики осмотрели 19 человек. Всех пострадавших доставили в клинику "Вирхов". Полиция также успокоила общественность: признаков теракта или умышленного нападения нет, речь идет об "обычной", хотя и трагической аварии. Дети, как сообщается, являются группой, которая собирается вместе для досуга. По данным полиции, они хотели поиграть в парке.

Работа спасательных служб

На месте работали 44 пожарных и бригада неотложной психологической помощи. Детей и их родителей отвели в парк неподалеку от места аварии, чтобы они не видели последствий ДТП.

В Берлине автомобиль наехал на людей: пострадали дети и учительница

Руководитель службы кризисной поддержки Маркус Гелен объяснил, что детям нужно вернуть ощущение нормальности. Он посоветовал родителям следить за поведением детей и быть готовыми к возможным кратковременным стрессовым реакциям.

"Мы устроили что-то вроде пикника – атмосфера была спокойной", – рассказал Маркус Гелен, руководитель службы экстренной помощи.

Статистика аварий в Берлине

По официальным данным, в июне 2025 года в Берлине зафиксировали более 12 тысяч ДТП – на 5,4% больше, чем в прошлом году. Количество аварий с пострадавшими возросло до 1477, в которых погибли 6 человек.

В Берлине автомобиль наехал на людей: пострадали дети и учительница

Количество серьезных ДТП выросло на 20,3% до 154. Особенно ощутимо увеличилось количество случаев с участием водителей под действием алкоголя или наркотиков – таких аварий стало 58, что на 11,5% больше, чем в июне 2024-го.

Как сообщал OBOZ.UA, 27 июля в Германии вблизи Ридлингена сошел с рельсов пассажирский поезд. Погибли три человека, около 50 получили ранения. Незадолго до аварии в этом районе прошел сильный шторм, рядом с местом ЧП есть следы оползня. Сейчас следователи выясняют, являются ли погодные условия причиной аварии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!