В Берлине автомобиль наехал на людей: пострадали дети и учительница

В районе Веддинг в Берлине в четверг днем произошла авария: автомобиль врезался в группу детей и их воспитательницу. Пострадали трое детей в возрасте 7–8 лет, а воспитательницу госпитализировали с тяжелыми травмами. Инцидент произошел около 12:50 на перекрестке улиц Зеештрассе и Нордуфер.

По данным издания Berliner Morgenpost, за рулем был 20-летний парень. Он проехал на красный свет и задел группу людей, которые переходили дорогу. Полицейский представитель Флориан Нат уточнил, что у водителя подозревают возможное влияние наркотических веществ, поэтому его отправили на обследование и изъяли водительские права.

Первые реакции очевидцев

Очевидцы рассказали, что видели машину, которая мчалась на них, и успели отскочить. Водителя сразу после инцидента задержали. По словам полиции, пока речь идет о расследовании из-за неосторожного нанесения телесных повреждений. В случае подтверждения наркотического опьянения дело может получить другую квалификацию.

На место прибыли десятки спасателей. В общем медики осмотрели 19 человек. Всех пострадавших доставили в клинику "Вирхов". Полиция также успокоила общественность: признаков теракта или умышленного нападения нет, речь идет об "обычной", хотя и трагической аварии. Дети, как сообщается, являются группой, которая собирается вместе для досуга. По данным полиции, они хотели поиграть в парке.

Работа спасательных служб

На месте работали 44 пожарных и бригада неотложной психологической помощи. Детей и их родителей отвели в парк неподалеку от места аварии, чтобы они не видели последствий ДТП.

Руководитель службы кризисной поддержки Маркус Гелен объяснил, что детям нужно вернуть ощущение нормальности. Он посоветовал родителям следить за поведением детей и быть готовыми к возможным кратковременным стрессовым реакциям.

"Мы устроили что-то вроде пикника – атмосфера была спокойной", – рассказал Маркус Гелен, руководитель службы экстренной помощи.

Статистика аварий в Берлине

По официальным данным, в июне 2025 года в Берлине зафиксировали более 12 тысяч ДТП – на 5,4% больше, чем в прошлом году. Количество аварий с пострадавшими возросло до 1477, в которых погибли 6 человек.

Количество серьезных ДТП выросло на 20,3% до 154. Особенно ощутимо увеличилось количество случаев с участием водителей под действием алкоголя или наркотиков – таких аварий стало 58, что на 11,5% больше, чем в июне 2024-го.

Как сообщал OBOZ.UA, 27 июля в Германии вблизи Ридлингена сошел с рельсов пассажирский поезд. Погибли три человека, около 50 получили ранения. Незадолго до аварии в этом районе прошел сильный шторм, рядом с местом ЧП есть следы оползня. Сейчас следователи выясняют, являются ли погодные условия причиной аварии.

