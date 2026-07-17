SpaceX в последнюю секунду отменила запуск ракетной системы Starship: названа причина

Запланированный на четверг, 17 июля, запуск ракеты Starship компании SpaceX так и не состоялся. 13-й испытательный полет ракеты отменили буквально за мгновение до старта.

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Причиной стал отказ части двигателей, в SpaceX уже анонсировали новую попытку. Подробности сообщает Reuters .

Запуск Starship отменили за мгновение до старта

В четверг должен был состояться 13-й испытательный полет ракеты Starship компании миллиардера Илона Маска SpaceX. Однако те, кто следил за историческим событием на космодроме Starbase на юге Техаса, так и не дождались феерического зрелища: двигатели ракеты, которые уже заработали, внезапно замолчали. А за секунду до назначенного времени запуска его отменили.

Официальной причиной отказа от запуска Starship названо то, что часть из 33 двигателей, которыми оснащена ракета, не запустилась.

Основатель и генеральный директор SpaceX Илон Маск уже анонсировал новую попытку, которая, скорее всего, состоится в начале следующей недели.

"Некоторые двигатели не запустились, что привело к автоматическому прерыванию запуска. Чтобы быть уверенным в успешном полете, два двигателя Raptor будут демонтированы и заменены. Наиболее вероятное время запуска – начало следующей недели", – отметил миллиардер.

Количество двигателей, с которыми произошел сбой, он не уточнил.

Последствия неудачи компания ощутила практически мгновенно: после отмены запуска акции компании упали примерно на 3%: на момент закрытия биржи цена составляла 131,11 доллара.

В Reuters, где внимательно следили за подготовкой запуска Starship, подчеркнули: запуск ракеты был запланирован на 17:45 по местному времени (22:45 по Гринвичу), однако запуск отменили за секунду до старта.

"Мы действительно включили блокировку ускорителя, что прервало наш запуск, когда мы начинали запускать двигатели Raptor", — сказал представитель SpaceX Дэн Хуот в прямой трансляции компании после того, как запуск был отменен.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее SpaceX запустила спутник, который в 2022 году из-за вторжения в Украину не отправила Россия.

Речь идет о южнокорейском спутнике наблюдения за Землей, который на низкую околоземную орбиту должна была доставить российская ракета. Однако полномасштабное вторжение России в Украину сделало эти планы невозможными: иметь дело с современным "Гитлером" не хотел никто из причастных.

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