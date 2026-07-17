УкраїнськаУКР
русскийРУС

SpaceX в последнюю секунду отменила запуск ракетной системы Starship: названа причина

Лилия Рагуцкая
Новости. Мир
2 минуты
990
SpaceX в последнюю секунду отменила запуск ракетной системы Starship: названа причина
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

Запланированный на четверг, 17 июля, запуск ракеты Starship компании SpaceX так и не состоялся. 13-й испытательный полет ракеты отменили буквально за мгновение до старта.

Причиной стал отказ части двигателей, в SpaceX уже анонсировали новую попытку. Подробности сообщает Reuters .

Запуск Starship отменили за мгновение до старта

В четверг должен был состояться 13-й испытательный полет ракеты Starship компании миллиардера Илона Маска SpaceX. Однако те, кто следил за историческим событием на космодроме Starbase на юге Техаса, так и не дождались феерического зрелища: двигатели ракеты, которые уже заработали, внезапно замолчали. А за секунду до назначенного времени запуска его отменили.

Запуск должен был состояться 16 июля

Официальной причиной отказа от запуска Starship названо то, что часть из 33 двигателей, которыми оснащена ракета, не запустилась.

Основатель и генеральный директор SpaceX Илон Маск уже анонсировал новую попытку, которая, скорее всего, состоится в начале следующей недели.

"Некоторые двигатели не запустились, что привело к автоматическому прерыванию запуска. Чтобы быть уверенным в успешном полете, два двигателя Raptor будут демонтированы и заменены. Наиболее вероятное время запуска – начало следующей недели", – отметил миллиардер.

Запуск отменили за секунду до старта

Количество двигателей, с которыми произошел сбой, он не уточнил.

Последствия неудачи компания ощутила практически мгновенно: после отмены запуска акции компании упали примерно на 3%: на момент закрытия биржи цена составляла 131,11 доллара.

В Reuters, где внимательно следили за подготовкой запуска Starship, подчеркнули: запуск ракеты был запланирован на 17:45 по местному времени (22:45 по Гринвичу), однако запуск отменили за секунду до старта.

"Мы действительно включили блокировку ускорителя, что прервало наш запуск, когда мы начинали запускать двигатели Raptor", — сказал представитель SpaceX Дэн Хуот в прямой трансляции компании после того, как запуск был отменен.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее SpaceX запустила спутник, который в 2022 году из-за вторжения в Украину не отправила Россия.

Речь идет о южнокорейском спутнике наблюдения за Землей, который на низкую околоземную орбиту должна была доставить российская ракета. Однако полномасштабное вторжение России в Украину сделало эти планы невозможными: иметь дело с современным "Гитлером" не хотел никто из причастных.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!

СШАSpaceXИлон Маск
Редакционная политика