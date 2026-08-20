Совершил неудачное покушение на представителя оборонной промышленности Украины: в Варшаве задержали украинца, который там скрывался

В Варшаве польское Агентство внутренней безопасности (ABW) задержало 63-летнего украинца, которого подозревают в покушении на убийство представителя оборонной промышленности Украины. По данным следствия, мужчина заложил взрывное устройство под автомобиль потенциальной жертвы в Ирпене, однако механизм не сработал, после чего он сбежал в Польшу.

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Об этом сообщило RMF24 со ссылкой на ABW. Сам подозреваемый был задержан в Варшаве еще 5 августа, а об операции Агентство сообщило 20 августа.

По данным польского ведомства, подозреваемый Сергей П. мог действовать по заданию российских спецслужб.

Неудачное покушение в Ирпене

По данным следствия, Сергей П. подложил под автомобиль, которым пользовалась потенциальная жертва, самодельное взрывное устройство. Его планировали взорвать дистанционно с помощью мобильного телефона.

Однако взрыва не произошло, поскольку механизм не сработал. После неудавшегося покушения мужчина покинул Украину и скрывался в Польше, где его впоследствии задержали сотрудники ABW.

Подозреваемого взяли под стражу

Украинцу предъявили обвинение в покушении на убийство с использованием взрывчатых веществ, которые находились у него без разрешения

Суд избрал ему меру пресечения в виде временного ареста сроком на три месяца.

Польская сторона связывает этот случай с деятельностью российских спецслужб.

Как сообщал OBOZ.UA, 7 августа в Варшаве ABW задержало гражданина России, которого завербовали российские спецслужбы. Злоумышленник по поручению кремлевских силовиков готовил убийство гражданина США украинского происхождения.

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