Сотрудники секретной службы США стреляли по вооруженному мужчине возле Белого дома: что произошло. Фото

Около полуночи воскресенья, 9 марта, в Вашингтоне произошла стрельба примерно в квартале от Белого дома. Агенты Секретной службы США открыли огонь по вооруженному мужчине.

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Он получил ранения и был доставлен в местную больницу. Его состояние неизвестно, передает Fox News. В результате инцидента других пострадавших нет.

В Секретной службе США рассказали, что в субботу они получили информацию от полицейских о человеке с намерением покончить жизнь самоубийством, который, возможно, направлялся в Вашингтон из Индианы. У правоохранителей было описание этого гражданина.

В итоге информация подтвердилась. "Когда офицеры приблизились, мужчина размахивал огнестрельным оружием, и началась вооруженная стычка, в ходе которой наши сотрудники открыли огонь", – заявили представители Секретной службы.

Расследованием инцидента будет заниматься управление полиции Вашингтона.

В СМИ добавили, что в это время президент США Дональд Трамп находился во Флориде, в своем поместье Мар-а-Лаго, поэтому никакой угрозы для него не было.

Как ранее писал OBOZ.UA, вечером 7 марта в городе Ньюарк (американский штат Нью-Джерси) 14-летний подросток устроил стрельбу по полицейским. Один офицер погиб, а другой получил серьезные ранения.

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