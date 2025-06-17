Смертельное ДТП во Франции: в каком состоянии пострадавшие и когда они вернутся в Украину. Новые детали

В автобусе, который попал в аварию во Франции, находилось 58 пассажиров. Это были преимущественно украинские подростки, которые приехали на встречу со студентами сельскохозяйственной средней школы в Морбиане.

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Об этом сообщает издание Le Figaro. Отмечается, что сорок человек, которые находились в школьном автобусе, перевернувшемся в пятницу в Сарти, в результате чего погибли четыре человека, были репатриированы поездом в Украину в понедельник.

"Девять пассажиров до сих пор находятся в больнице, трое из которых остаются в отделении интенсивной терапии. Они получают лучший уход и местную поддержку", – говорится в заявлении префектуры.

В понедельник, в 16:26, совместно с украинскими консульскими органами и SNCF, государственные службы организовали репатриацию по железной дороге 40 человек, которые направлялись в Украину.

Детали

Авария произошла на автомагистрали A81, вблизи города Дегре. Четыре человека погибли, но все они были "взрослыми", добавил накануне префект Сарт Эммануэль Обри. Несколько человек также получили ранения: девять – в критическом состоянии, 18 – в относительно неотложном состоянии и 29 - с легкими травмами.

Напомним, что в аварию около полудня 13 июня попал пассажирский автобус с украинской регистрацией. Он перевозил детей, которые находились на обмене между школами. ДТП произошло на автомагистрали A81 вблизи Ле-Мана; четыре человека погибли, по меньшей мере 30 пострадали.

Накануне стало известно, что одному из украинских водителей, который был за рулем автобуса во время дорожно-транспортного происшествия во Франции, предъявили обвинение. Ему инкриминируют непредумышленное убийство и нанесение телесных повреждений.

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