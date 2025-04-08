'Симпсоны' предсказали смерть Трампа 12 апреля? Что не так с интернет-сенсацией

Дональд Трамп находится на посту президента США менее 3 месяцев, а уже успел своими абсурдными решениями погрузить мир в настоящий хаос. Понятно, что людей, не желающих ему ничего хорошего, становится все больше.

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На фоне этих событий в интернете начал быстро распространяться кадр якобы из американского сатирического мультсериала "Симпсоны", на котором Трамп лежит в гробу. Более того, в кадре можно увидеть дату – 12 апреля 2025 года и надпись "Конец эпохи". Поклонники шоу, приписывающие ему немало правдивых предсказаний, считают, что это скрытое пророчество. По их мнению, оно обещает, что одиозный американский президент умрет в указанный день. Что не так с этим "пророчеством", объяснило издание Times of India.

Не первая попытка "убить" Трампа руками "Симпсонов"

Это уже не первый раз, когда подобное предсказание распространяется в сети. Так в 2024 году, когда Трамп только вел свою предвыборную кампанию, в соцсетях начали публиковать кадр из "Симпсонов", в котором персонаж, похожий на него, лежит в гробу с надписью "RIP Дональд Трамп 1946-2024". Особенно активно эта картинка распространялась после неудачного покушения на политика в июле.

Впрочем, указанный кадр оказался фотомонтажем. На это указал исполнительный продюсер "Симпсонов" Мэтт Селман. Он заявил, что такая сцена никогда не появлялась ни в одном эпизоде, а кадр является полным подлогом.

Также нет никаких оснований считать, что кадр с "предвидением" о 12 апреля настоящий. По крайней мере, ни одно из сообщений, в котором он фигурирует, не содержит ссылки на конкретный сезон и эпизод "Симпсонов", где можно увидеть данное изображение.

Пророческую силу "Симпсонов" преувеличивают

Сериал "Симпсоны" выходит в эфир уже более 35 лет. За это время шоу заслужило титул "энциклопедии американской жизни", ведь авторы тщательно следят за событиями в США и мире, чтобы мультфильм всегда оставался актуальным и интересным.

Иногда это действительно приводит к тому, что сценаристы угадывают некоторые события. Так, в одной из серий 2010 года олимпийская сборная США по керлингу завоевала на экране золотые медали. Американцы действительно стали олимпийскими чемпионами в этой дисциплине, но в 2018 году. А в 2005 году шоу предсказало легализацию рекреационной марихуаны в Канаде. Это реально произошло в октябре 2018 года. В том же 2010 году в серии, где Лиза с друзьями составляла прогнозы на Нобелевскую премию, авторы угадали имена сразу двух лауреатов 2016 года – экономиста Бенгта Гольмстрема и химика Бена Феринги.

Авторы "Симпсонов" убеждают, что это не пророчества, а обычные совпадения. Впрочем, это привело к появлению целого движения по поиску "предсказаний" в сериях шоу. Примером тому можно назвать шум вокруг серии, где взрослая Лиза Симпсон баллотируется в президенты США и выигрывает выборы. Героиня появляется в соответствующем эпизоде в фиолетовом костюме с жемчужным ожерельем. В таком же образе Камала Харрис принимала присягу вице-президента в 2021 году. Что в 2024 году начали распространять как пророчество по поводу того, что именно она победит в голосовании на пост главы государства.

Впрочем, поклонники шоу ошиблись. Цвет ее костюма не был случайностью – он отсылал к символу американских феминисток начала ХХ века. Ведь Гаррис стала первой женщиной в должности вице-президента США. Более того, в подобных аутфитах появлялись также Джилл Байден и Хиллари Клинтон.

Подобных ложных предсказаний, которые приписывают "Симпсонам", действительно достаточно много. В основном это либо простые совпадения, либо неправильная трактовка, либо откровенная фальсификация. На самом деле, список случаев, когда авторы шоу реально угадывали события будущего, не так велик. Его можно легко найти в англоязычной "Википедии".

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