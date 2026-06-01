'Шуйок предал республику': Мадьяр инициирует изменения в конституцию Венгрии, чтобы досрочно отстранить президента

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр объявил о намерении изменить конституцию страны для досрочного отстранения от должности президента Тамаша Шуйока. Таким образом новое правительство продолжает курс на демонтаж политической системы, сформированной за 16 лет правления Виктора Орбана.

Об этом пишет Bloomberg. Мадьяр заявил, что проведет консультации со своей парламентской фракцией относительно дальнейших шагов для устранения президента, которого считает одним из ключевых союзников бывшего премьера.

Мадьяр обвинил президента в государственной измене

Петер Мадяр обвинил президента в поддержке режима Орбана и фактической государственной измене.

По словам главы правительства, Шуйок не только не противодействовал сворачиванию демократических институтов в Венгрии, но и способствовал построению системы власти Орбана.

"Тамаш Шуйок предал республику", – заявил Мадьяр журналистам после встречи с президентом.

Премьер подчеркнул, что президент не высказывался в критические для страны моменты, в частности тогда, когда Орбан угрожал заключением судьям, представителям гражданского общества и журналистам в рамках инспирированных Россией репрессий в последние годы.

Мадьяр убежден, что авторитет института президентства можно восстановить только после отставки действующего главы государства.

Срок, отведенный Мадьяром для добровольной отставки президента, истек 31 мая. Однако Шуйок отказался покидать пост добровольно. В видеообращении он заявил, что обязан придерживаться венгерских и европейских конституционных норм, которые предусматривают его пребывание в должности до завершения мандата.

Для изменений хватает голосов в парламенте

Петер Мадьяр одержал убедительную победу на парламентских выборах 12 апреля, получив для своей партии "Тиса" конституционное большинство в две трети мест.

Еще во время предвыборной кампании он обещал отстранить от государственных должностей представителей команды Орбана, которых обвинял в бездействии по защите демократических институтов страны. Кроме президента, речь шла о руководителях судебной системы, прокуратуры, государственного аудита, медиарегулятора и антимонопольных органов.

Партия "Тиса" уже подала в парламент поправку к конституции, которая ограничивает пребывание премьер-министров на посту двумя четырехлетними сроками. Если изменения будут приняты, это фактически сделает невозможным возвращение Орбана к власти, поскольку он уже возглавлял правительство пять каденций.

Представители оппозиционной партии "Фидес" резко раскритиковали инициативу. Бывший глава правительственной канцелярии и нынешний руководитель парламентской фракции Фидес Гергели Гуляш заявил, что силовое устранение президента является характерным признаком диктатур.

Новый курс Венгрии и отношения с ЕС

После прихода к власти Мадьяр объявил курс на возвращение Венгрии в европейский политический мейнстрим и отказ от политики сближения с Россией, которую проводил Орбан.

Важным сигналом стало решение Европейской комиссии восстановить доступ Будапешта к значительной части замороженных европейских средств. Ранее ЕС заблокировал более 20 миллиардов долларов финансирования из-за претензий к состоянию верховенства права и борьбы с коррупцией в Венгрии.

Решение было принято после встречи Мадьяра с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, во время которой венгерский премьер пообещал масштабные демократические реформы и меры по противодействию коррупции.

В то же время новое правительство демонстрирует готовность сотрудничать с отдельными представителями предыдущей власти. В частности, Мадьяр заявил о намерении работать с главой Национального банка Венгрии Мигаем Варгой, который ранее занимал должность министра финансов в правительстве Орбана. Стороны уже договорились о сотрудничестве в вопросах экономической стабильности и подготовки страны к будущему переходу на евро.

Несмотря на попытки Орбана усилить юридическую защиту президента перед выборами, эксперты считают, что конституционное большинство партии "Тиса" дает новой власти достаточно возможностей для реализации своих политических планов.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Венгрии Тамаш Шуйок отказался уйти в отставку по требованию премьер-министра Петера Мадьяра. Это усилило противостояние между новой властью, которая пришла после выборов, и политическими деятелями, связанными с эпохой Орбана.

