Шестеро украинцев оказались в тюрьме в Индии: их связывают с нападением на самолет

Шестеро украинцев и один американец были арестованы в Индии в начале этого года. Их обвиняют в причастности к атаке беспилотника на гражданский самолет в Мьянме.

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Кроме того, по версии следствия, они планировали предпринимать дальнейшие действия в поддержку повстанцев. Однако дело пока находится на стадии расследования. Об этом сообщило издание Independent.

Что известно

Семеро человек были арестованы в ходе серии рейдов в трех аэропортах по всей Индии. Их обвинили в незаконном въезде в приграничный штат без разрешений и пересечении границы соседней Мьянмы для обучения этнических ополченцев боевым действиям с помощью беспилотников. В обращении к суду в Дели Национальное следственное агентство заявило о причастности этих людей к нападению на гражданский самолет в Мьянме.

Среди этой группы были шесть украинцев и один американец. Гражданином США оказался журналист и режиссер Мэтью Аарон Вандайк, родом из Мэриленда. Он известен освещением конфликтных зон, его фильмы были показаны на более чем 200 фестивалях по всему миру, а один из них, "Цельтесь и стреляйте", получил награду за лучший документальный фильм на кинофестивале Tribeca в 2014 году.

Отмечается, что украинцы въехали в Индию по туристическим визам и прилетели в город Гувахати, после чего отправились в приграничный штат Мизорам без необходимых разрешений. Оттуда они "нелегально" попали в Мьянму, чтобы провести заранее запланированное обучение по использованию беспилотников для этнических вооруженных групп, направленных против военной хунты.

По версии следствия, 20 февраля украинцы вместе с американцем были причастны к атаке беспилотника на пассажирский самолет в аэропорту Мьичина в Мьянме. Самолет готовился к взлету, когда его атаковал беспилотник, что привело к повреждению конструкции самолета. Пострадавших в результате инцидента нет.

Однако окончательные выводы еще предстоит сделать после проведения всех экспертиз и анализа большого количества данных, поэтому дело в настоящее время находится на стадии расследования.

"В ходе проверки данных, извлеченных из изъятых у обвиняемых устройств, была обнаружена компрометирующая информация и факты в виде изображений, видео, образцов голоса и т. п., которые необходимо сопоставить и подтвердить в отношении арестованных обвиняемых, чтобы довести расследование до логического завершения", – говорится в сообщении.

В Мьянме продолжается кровопролитная гражданская война с момента свержения правительства Аун Сан Су Чжи в результате государственного переворота 2021 года.

По данным группы по мониторингу конфликтов ACLED, в этой войне погибло более 100 000 человек, а вооруженные формирования и этнические группы, участвующие в ней, обвиняются в нападениях на дома, школы, лагеря для перемещенных лиц и медицинские учреждения.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что президент Украины Владимир Зеленский провел встречу в Киеве с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром, с которым обсудил усилия по прекращению войны и достижению мира. Отдельно стороны затронули ситуацию в Черном море и угрозы для гражданского судоходства и поставок продовольствия.

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