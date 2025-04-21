'Серьезное неуважение к туристам': в Италии требуют расследовать закрытие Колизея из-за визита Вэнса

Трехдневный визит вице-президента США Джей Ди Вэнса в Рим закончился скандалом, поскольку в субботу, 19 апреля, специально для семьи американского политика Колизей закрылся раньше времени перед толпой разгневанных туристов. Итальянская правозащитная организация Codacons подала жалобу в Римскую прокуратуру.

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Некоммерческая организация Codacons – "Координация ассоциаций по защите окружающей среды и прав пользователей и потребителей" – пообещала сделать запрос во вторник, 22 апреля, чтобы эпизод расследовался должным образом. Об этом пишет ANSA.

"Это, несомненно, серьезное неуважение к многочисленным туристам, купившим билет, и к тем, кто стоял в очереди, чтобы попасть в Колизей", – объяснил президент Codacons Карло Риенци.

"Однако мы хотим понять, может ли этот эпизод также стать основанием для уголовно наказуемых гипотез, таких как возможное прерывание предоставления общественных услуг в ущерб пользователям", – продолжил он.

Напомним, что Колизей закрывали, потому что американский вице-президент планировал посетить его. Но в последнюю минуту Вэнс отказался от участия.

"Его жене Уше и троим маленьким детям, размахивающим пластиковыми мечами, довелось насладиться самой популярной туристической достопримечательностью Италии самостоятельно", – отмечали журналисты The Times.

Итальянская газета Corriere della Sera рассказывала, что Вэнс с семьей в ходе турне были похожи на обычных туристов – если бы не сопровождение кортежа из 40 автомобилей и 50 охранников.

"В Колизее он не хотел никого, ни министра культуры Алессандро Джули, ни археологического суперинтенданта, ни представителей каких-либо других учреждений", – писала газета. Первоначально планировалась встреча Вэнса с избранными представителями американской и итальянской прессы, но это мероприятие также было отменено, говорится в статье.

Итальянский новостной сайт Open противопоставил поступок Вэнса выбору короля Соединенного Королевства Чарльза и королевы-консорт Камиллы. Пара предпочла осмотреть амфитеатр снаружи, чтобы не мешать регулярным публичным посещениям памятки.

"Выбор монархов был обусловлен уважением, которое они хотели оказать туристам, прибывающим со всех уголков света", – писали авторы Open.

Как сообщал OBOZ.UA, Джей Ди Вэнс намерен посетить Индию с четырехдневным визитом, чтобы наладить двусторонние торговые отношения. В свою первую официальную поездку в страну Вэнс также планирует взять троих детей и жену Ушу Вэнс. Последняя, кстати, является дочерью индийских иммигрантов и практикующей индуисткой.

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