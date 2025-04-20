С женой и детьми: Вэнс поедет с четырехдневным рабочим визитом в Индию

Вице-президент США Джей Ди Вэнс намерен посетить Индию с четырехдневным визитом, чтобы наладить двусторонние торговые отношения. В свою первую официальную поездку в страну Вэнс возьмет детей и жену Ушу Вэнс – дочь индийских иммигрантов и практикующую индуистку.

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В The Independent отметили, что визит вице-президента и второй леди США начнется в понедельник, 21 апреля. Белый дом анонсировал, что Джеймса будут сопровождать Уша, их дети и другие высокопоставленные члены американской администрации. Пара посетит индийские города Джайпур и Агру, а также примет участие в культурных мероприятиях.

Вэнс запланировал встретиться в Нью-Дели с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. С ним представитель США хочет провести переговоры по экономике, торговле, геополитическим связям.

"Визит Вэнса рассматривается администрацией президента Дональда Трампа как важная дипломатическая миссия. Поездка совпадает с быстро усиливающейся торговой войной между Вашингтоном и Пекином – последний является главным соперником Нью-Дели в регионе", – обратили внимание журналисты.

Соединенные Штаты являются крупнейшим торговым партнером Индии: до недавнего времени объем двусторонней торговли составлял 190 миллиардов долларов.

Министерство иностранных дел Индии заявило, что визит "даст возможность обеим сторонам оценить прогресс в двусторонних отношениях", а два лидера "обменяются мнениями по региональным и глобальным событиям, представляющим взаимный интерес".

Как писал OBOZ.UA, ранее в Reuters заявили, что Индия не будет отвечать Соединенным Штатам на введенный Дональдом Трампом тариф в размере 26% на импорт. В Нью-Дели считают, что находятся в лучшем положении, чем другие азиатские страны, такие как Китай, Вьетнам или Индонезия.

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