Сербия готовится к возможному нападению со стороны альянса Хорватии, Албании и Косово, – Вучич

Сербия внимательно отслеживает военное сотрудничество между Хорватией, Албанией и Косово и готовится к возможному нападению с их стороны. Об этом заявил президент страны Александар Вучич. Белград усиливает оборонную готовность и имеет современные системы вооружения, в том числе китайские гиперзвуковые ракеты.

Об этом сообщает Anadolu Agency. Заявление прозвучало во время разговора сербского лидера с Radio Television of Serbia (RTS).

Вучич заверил, что сербские власти внимательно следят за трехсторонним сотрудничеством между Хорватией, Албанией и Косово в сфере обороны. Речь идет о декларации о военном сотрудничестве, которую эти страны подписали в столице Албании Тиране в марте 2025 года.

Документ предусматривает усиление взаимодействия в сфере безопасности и повышение совместимости между вооруженными силами трех государств. В Белграде же воспринимают такое сотрудничество как потенциальный риск для национальной безопасности.

В то же время Вучич заявил, что Сербия готовится к любому развитию событий. Ведь страна имеет на вооружении современные китайские гиперзвуковые ракеты класса "воздух-земля" с дальностью до 400 километров, которые он назвал одними из самых современных систем в сербском арсенале.

Отдельно он раскритиковал Хорватию, обвинив власти страны в попытках ослабить позиции Сербии в течение последних полутора лет и во вмешательстве в ее внутренние дела.

