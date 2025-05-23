'Сделал это для Палестины и Газы': в США выдвинули обвинения подозреваемому в убийстве двух сотрудников посольства Израиля

Уроженец Чикаго, 31-летний Элиас Родригес – единственный подозреваемый в убийстве двух сотрудников посольства Израиля в Вашингтоне, заявили в федеральном суде США. Подозреваемому в суде предъявлено обвинение в двойном убийстве первой степени – с обстоятельствами, которые позволяют применить к осужденному смертную казнь.

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Во время ареста Элиас Родригес сказал, что "сделал это для Палестины и Газы". А во время самого суда вообще сказал только одно слово, отмечает Reuters.

Это слово "да"; ответ на вопрос судьи, понимает ли арестованный свои права. Элиас Родригес отказался от своего права на слушание о взятии под стражу, а предварительное слушание по делу было назначено на 18 июня.

Кроме обвинения в двойном убийстве первой степени, Родригесу было предъявлено обвинение в убийстве иностранных должностных лиц, причинении смерти с применением огнестрельного оружия и применении огнестрельного оружия в насильственном преступлении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Вашингтоне 21 мая застрелили двух сотрудников посольства Израиля в Соединенных Штатах Америки – мужчину и женщину. Убийство произошло вечером в районе с многочисленными туристическими достопримечательностями, музеями и правительственными зданиями, включая офисы ФБР и прокурора.

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Помимо того, что Родригес сказал полиции на месте происшествия: "Я сделал это для Палестины, я сделал это для Газы", все свидетели слышали, как он скандировал "Свободную Палестину".

Убитые 30-летний Арон Лищинский и 26-летняя Сара Линн Милгрим не только работали в дипучреждении. Они также принадлежали к правозащитным группам, и "стремились наладить связи между арабами и евреями в надежде прекратить кровопролитие на Ближнем Востоке".

То есть, фактически работали для того, что их убийца только скандировал.

Временная прокурор США Жанин Пирро (президент Дональд Трамп недавно назначил ее главным федеральным прокурором в Вашингтоне) заявила, что выдвинутые обвинения Родригесу являются "делом, подлежащим смертной казни".

"Мы продолжаем расследование этого как преступления на почве ненависти и как преступления терроризма", – сказала она.

В ФБР утверждают, что изучают "определенные произведения, якобы написанные подозреваемым", и надеется вскоре получить информацию об их подлинности. Если подлинность будет подтверждена, можно будет говорить о манифесте, подписанном именем Родригеса и обнародованном в анонимном аккаунте X всего за несколько часов до стрельбы.

Манифест называется "Эскалация ради Газы, возвращение войны домой", в нем Израиль обвиняется в якобы убийстве десятков тысяч палестинцев. Речь идет о войне государства с террористами ХАМАС.

Отдельно следователи изучают политические связи подозреваемого.

Так, Родригес был связан с ультралевой "Партией социализма и освобождения". Однако эта группа заявила, что связь Родригеса с партией прекратилась еще в 2017 году, и что они "не имеют никакого отношения к этой стрельбе и не поддерживают ее".

Также известно, что подозреваемый с 2018 года был членом чикагского отделения группы ANSWER (аббревиатура "Действуй, чтобы остановить войну и положить конец расизму"), которая проводила демонстрации в знак солидарности с палестинцами.

Свой 9-мм пистолет Родригес приобрел еще пять лет назад.

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