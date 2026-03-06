'Есть несколько человек': Трамп заявил, что США хотят полной смены руководства в Иране и имеют кандидатов

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон стремится полностью заменить структуру руководства Ирана. Уже есть несколько кандидатов от Трампа, которые могли бы возглавить страну после нынешней войны.

Сейчас США не заинтересованы в сценарии, при котором нынешняя система власти Ирана сможет восстановиться в течение нескольких лет. Об этом Трамп сказал во время разговора с NBC News.

"Мы хотим зайти и все очистить. Мы не хотим кого-то, кто будет восстанавливать систему в течение десяти лет", – сказал он. Трамп считает, что в США уже есть люди, которых считают потенциально "хорошими лидерами" для Ирана. В то же время он отказался называть их имена.

Американская сторона следит за безопасностью этих людей, чтобы они могли пережить нынешний конфликт. В то же время Трамп преуменьшил возможность наземного вторжения в Иран. Он назвал такие предположения "бесполезным разговором" и заявил, что иранская сторона уже понесла значительные потери.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не признает вероятного лидера Ирана Моджтаба, который является сыном ликвидированного Али Хаменеи. Зато глава Белого дома хочет лично принять участие в избрании следующего иранского руководителя.

