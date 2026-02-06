США вместе с компанией Raytheon договорились о существенном увеличении производства ключевых типов ракет – от крылатых Tomahawk до зенитных AIM-120 и авиационных SM-6. Речь идет о наращивании выпуска в разы, чтобы пополнить запасы вооружения и усилить оборонные возможности.

Видео дня

Договоренности рассчитаны на период до 7 лет. Об этом пишет военный портал Defense Express, ссылаясь на сообщение компании Raytheon, которая заключила с Пентагоном пять рамочных соглашений.

Согласно заявлению Raytheon,объемы производства крылатых ракет Tomahawk должны вырасти до более 1000 единиц в год. Для сравнения, нынешние темпы оцениваются примерно в 50 ракет ежегодно, так что речь идет об увеличении почти в 20 раз. В компании отмечают, что это позволит США иметь возможность наносить необходимое количество ударов в случае необходимости.

Выпуск ракет "воздух–воздух" средней дальности AIM-120 AMRAAM планируют довести как минимум до 1900 единиц в год. Эти ракеты используются истребителями многих стран мира, в том числе членов НАТО, а также входят в состав зенитно-ракетных комплексов NASAMS.

Отдельно упоминается зенитная ракета SM-6 — одна из самых современных в США, способная перехватывать даже гиперзвуковые цели, в частности ракеты типа "Кинжал" и "Циркон". Ее производство планируют увеличить до более 500 единиц в год, что является значительным ростом по сравнению с нынешними темпами, которые оцениваются примерно в 125 ракет ежегодно.

Также Raytheon сообщает о намерениях нарастить производство зенитных ракет SM-3 Block IIA, хотя без конкретных цифр, и ускорить начало изготовления новой версии SM-3 Block IIB. Эти ракеты являются компонентом системы противоракетной обороны НАТО в рамках комплекса Aegis Ashore.

В компании отмечают, что для указанных образцов вооружениятемпы производства планируют увеличить в 2– 4раза. Исключением является только Tomahawk, выпуск которых планируют увеличить сразу в 20 раз, что звучит довольно невероятно.

В то же время подчеркивается, что речь идет именно о рамочных соглашениях, и реальные объемы производства будут зависеть от дальнейших заказов Пентагона.

Значение для Украины

Эти планы имеют и положительное значение для Украины, ведь Силы обороны уже используют ракеты AIM-120 как в составе ЗРК NASAMS, так и на истребителях F-16, а в перспективе — и на шведских Gripen.

Хотя США пока не поставляют эти ракеты непосредственно Киеву в качестве военной помощи, другие страны заказывают их для Украины в рамках инициативы PURL.

Наращивание выпуска других ракет также косвенно усиливает украинскую противовоздушную оборону. Ведь чем быстрее США и НАТО пополняют собственные склады, тем легче союзникам принимать решение о передаче Украине части имеющихся систем и боеприпасов без ущерба для собственной безопасности.

Как сообщал OBOZ.UA, в США обеспокоены низким уровнем запасов оружия, которое могло бы понадобиться Штатам на случай потенциального будущего конфликта с Китаем. В связи с этим Пентагон планирует удвоить производство 12 критически важных видов вооружения, среди которых и ракеты Patriot.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!