Европа рассматривает вариант покупать вооружение у США и передавать его Украине - Bloomberg

У Европы нет ни достаточных запасов вооружения, ни возможностей массово его производить. Европейские лидеры пытаются найти способ обеспечить Украину оружием, поскольку президент США Дональд Трамп может отказаться от военной помощи нашей стране. Именно поэтому Европа склоняется к идее покупать американское вооружение для дальнейшей передачи его украинцам.

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Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с вопросом. Отмечается, что это не только поможет Украине сдерживать наступление России, но и станет давлением на российского диктатора Владимира Путина

По словам вице-президента по исследованиям Фонда Карнеги за международный мир Эндрю Вайса, "это не идеальный и неоптимальный результат, но и не худший".

Дело и в том, что такая позиция Европы "заставит Трампа выбирать между его двумя конкурирующими желаниями". Это желание избежать вражды с Путиным и желанием получить больше денег за счет продажи оружия.

Пока что поставки американского оружия Украине продолжаются. Это та техника, которая была одобрена и профинансирована еще бывшим президентом Джо Байденом. Но эти поставки должны закончиться этим летом. Очевидно, Путин попытается воспользоваться моментом, говорят эксперты. Недаром в РФ рассчитывают на новое наступление именно летом.

"Вооружение Украины оружием американского производства, приобретенным или подаренным, – это единственный способ убедить Путина прекратить войну", – отметил старший научный сотрудник Совета по международным отношениям Чарльз Капчан.

По его словам, президент США "понимает: если он бросит Украину под колеса автобуса, и Россия победит Украину, это было бы сокрушительное политическое поражение" для Трампа. Но американский лидер вряд ли согласится, чтобы "Украина стала бы Афганистаном Трампа, если не хуже", сказал Капчан.

Как сообщал OBOZ.UA, после телефонных переговоров с Владимиром Путиным 19 мая Дональд Трамп заявил европейским лидерам, что кремлевский диктатор не готов прекратить войну против Украины - потому что думает, что побеждает. Это противоречит тому, что Трамп говорит публично и, похоже, президент США таки пришел к мысли, что Путин не готов к миру. Но это не заставило его прибегнуть к активным действиям: например, ввести санкции, как он обещал европейским лидерам ранее.

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