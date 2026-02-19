Румыния представила ракету Sahara: в чем ее уникальность и какая стоимость. Фото

В Румынии компания OVES Enterprise представила новую крылатую ракету Sahara. Она полностью изготовлена внутри страны за исключением двигателя и оптических датчиков.

Видео дня

Об этом сообщает Stirile Pro TV. Производитель обещает, что ракета может развивать скорость 1000 км в час и лететь на высоте всего 50 метров, что делает ее сложной целью для радиолокационных устройств.

Максимальная дальность полета ракеты может достигать 1000 километров, в зависимости от модификации. Стоимость одной единицы колеблется в пределах от 150 до 350 тысяч евро. Цена зависит от того, как далеко может лететь ракета.

В чем уникальность ракеты

Производитель утверждает, что ракета является уникальной, поскольку управляется искусственным интеллектом. Программное обеспечение под названием Nemesis AI размещено на чипе, который также производит румынская компания из Клужа.

Михай Филип, генеральный директор OVES Enterprise, объяснил, что искусственный интеллект анализирует данные GPS каждую секунду, и если обнаруживает аномалии, берет на себя управление, избегает препятствий и фактически летает даже в зонах без GPS.

У Филипа спросили, владеет ли кто-то в мире еще этой технологией. "Насколько нам известно, нет", – ответил он.

Вес ракеты составляет 55 килограммов, из которых 10 килограммов – полезная нагрузка, пишет Defense Romania. Турбореактивный двигатель обеспечивает тягу 310 ньютонов, а 20 килограммов топлива позволяют обеспечить расчетную дальность полета около 200 километров в текущей версии. На следующих этапах планируются версии средней (около 500-600 км) и большой (около 900-1100 км) дальности.

На презентацию были приглашены чиновники Министерства национальной обороны и Romarm – румынской компании, которая производит оружие, а также представители иностранных оружейных компаний. Разработкой уже заинтересовались представители правительства Румынии, а также большие компании в сфере IT и обороны.

"Производитель утверждает, что ракета уже прошла испытания за рубежом и что через шесть месяцев он может провести полную демонстрацию на военном полигоне, если Министерство обороны этого пожелает", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские оборонные компании активизировали разработку собственных ракет, предназначенных для поражения целей в глубоком тылу противника. Компания Fire Point, в частности, находится на финальной стадии создания линейки баллистических ракет FP-7 и FP-9.

Заявляется, что это вооружение способно наносить удары по стратегическим объектам на значительном расстоянии и достигать Москвы и Санкт-Петербурга.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!