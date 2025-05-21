Рубио в Конгрессе США уклонился от вопроса и не захотел называть Путина военным преступником

Государственный секретарь США Марко Рубио не захотел называть российского диктатора Владимира Путина военным преступником. Это произошло в среду, 21 мая, во время его выступления перед Комитетом по иностранным делам Палаты представителей (нижняя палата Конгресса США).

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Горячее обсуждение началось между Рубио и конгрессменом-демократом Биллом Китингом. Последний спросил, является ли Россия агрессором в войне в Украине.

"Да, Россия вторглась в Украину. Они вторглись, да", – сказал госсекретарь.

Затем Китинг спросил у Рубио, является ли Путин военным преступником. И на этот вопрос тот не смог ответить прямо.

"Если посмотреть на то, что случилось там, мы с уверенностью можем охарактеризовать это как военные преступления, но мы имеем целью завершить войну. Мы не можем завершить войну без того, чтобы говорить с Путиным", – отметил политик.

Этот ответ конгрессмена не устроил и он повторил свой вопрос, подчеркнув, что он является очень простым.

"Я пытаюсь ответить на ваш вопрос. Были совершены военные преступления. В этом нет сомнений. Кто ответственен за них? Будет время и место для этой ответственности. Но именно сейчас задача заключается в том, чтобы завершить войну", – заявил Рубио.

Другого ответа на вопрос Китинга он в конце концов не дал.

Отметим, что ранее, в 2017 году, Рубио называл Путина военным преступником. Тогда политик еще был сенатором США от штата Флорида. Когда речь шла о сотрудничестве российского диктатора с сирийским коллегой Башаром Асадом, он отметил, что Путин помогает другому военному преступнику и сам является одним из них.

Как сообщал OBOZ.UA, Марко Рубио заявил, что закончить войну в Украине военным путем невозможно. Фундаментальная проблема заключается в том, что Россия хочет получить то, на что она не имеет права, а Украина не может вернуть свое военным путем.

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