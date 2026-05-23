Рубио прибыл в Индию восстанавливать межгосударственные отношения после пошлин Трампа: что известно о визите

Государственный секретарь США Марко Рубио прибыл в Индию с первым официальным визитом, главной целью которого стало восстановление стратегического партнерства между странами после введения пошлин администрацией президента Дональда Трампа. В Нью-Дели опасаются, что Вашингтон в последнее время больше внимания уделяет Китаю и Пакистану, тогда как переговоры о масштабном торговом соглашении с Индией фактически зашли в тупик.

Видео дня

Визит Рубио продлится четыре дня и охватит несколько индийских городов. Об этом сообщает агентство Reuters.

По прибытии в Калькутту Рубио посетил штаб-квартиру благотворительной организации, основанной Матерью Терезой, а позже должен провести переговоры с премьер-министром Индии Нарендра Моди в Нью-Дели. Основными темами встреч станут торговля, энергетика и оборонное сотрудничество.

Отношения между США и Индией ухудшились после того, как администрация Трампа ввела одни из самых высоких тарифов на индийские товары. Часть пошлин позже отменили в рамках временного соглашения, однако полноценный торговый договор стороны до сих пор не согласовали.

Дополнительное напряжение вызвало сближение Вашингтона с Пакистаном, который стал важным партнером США в попытках урегулировать войну на Ближнем Востоке. В Индии также обеспокоены активизацией контактов между США и Китаем после недавнего визита Трампа в Пекин.

Нью-Дели все больше сомневается в стабильности американской поддержки. Аналитик The Asia Group Басант Сангхера заявил, что действия администрации Трампа создали в Индии "идеальный шторм тревоги" относительно будущего двусторонних отношений.

Отдельное внимание во время визита уделят формату Quad – стратегическому объединению США, Индии, Японии и Австралии, созданному как противовес росту влияния Китая в Индо-Тихоокеанском регионе. Следующая встреча министров иностранных дел Quad в Дели станет уже третьей подряд без саммита лидеров государств, что некоторые эксперты называют фактическим "понижением статуса" формата.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент США Дональд Трамп оказался в центре дипломатического скандала после резких высказываний об Индии. Его пост в соцсети вызвал волну критики как со стороны индийских властей, так и американских политиков и правозащитников.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!