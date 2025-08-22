Россия строит гигантскую станцию радиоразведки в 25 км от границ НАТО – Bild

Пока мировые лидеры во главе с президентом США Дональдом Трампом обсуждают вероятность завершения российско-украинской войны, Россия готовится к будущему противостоянию с Западом. Спутники зафиксировали строительство гигантской российской станции радиоразведки.

Видео дня

Расположена она в Калининградской области РФ, всего в 25 км от границы с НАТО. Об этом со ссылкой на данные разведывательной платформы Tochnyi пишет Bild.

Что известно

Издание отмечает, что Россия не только саботирует процесс завершения войны против Украины, но и продолжает готовиться к будущему противостоянию с Западом.

Как видно из новых спутниковых снимков, государство-агрессор уже более двух лет строит массивную станцию радиоразведки. Расположена она вблизи города Черняховск в Калининградской области – в 25 км от границ НАТО. Возле масштабного строительства "большой круглой антенной конструкции" расположена российская военно-морская база.

Сами работы, как считают расследователи платформы Tochnyi, приближаются к завершению.

"Строительство на объекте началось в марте 2023 года. С тех пор проводились земляные работы, вырубались леса и возводились ограждения. В прошлом году были построены дороги и завершены некоторые участки, где ожидается строительство зданий. По данным портала Tochnyi, сейчас территория окружена сплошным забором, а доступ к ней осуществляется через контрольно-пропускной пункт. На внешней территории, очевидно, готовятся к установке антенных мачт", – говорится в публикации.

На спутниковых снимках четко видно узор концентрических кругов (их не менее шести), радиально расположенных каналов и систему подъездных путей к центральной зоне.

По данным платформы Tochnyi, несмотря на то, что внутри периметра не видно фундаментов под большие антенные тарелки или защитные конструкции, Идеальная круговая симметрия, повторяющиеся интервалы для возможных антенн, немногочисленные радиальные дороги и единственная потенциальная зона под здание в центре свидетельствуют в пользу того, что речь идет о круговой антенной решетке (CDAA, Circularly disposed antenna array), диапазон частот – от нескольких до 28 МГц.

"С диаметром от нескольких сотен метров до 1600 метров, объект в Калининграде после завершения строительства будет значительно больше других подобных сооружений, которые достигают около 400 метров", – уточняет

Круговая антенная решетка – это круговая решетка антенн, используемая для определения направления радиочастотных сигналов. Эти системы широко использовались во время Холодной войны для радиопеленгации, радиоэлектронного наблюдения и связи с подводными лодками. Дальность обнаружения систем составляет до 7400 км.

"После завершения строительства объект CDAA в Калининграде позволит России контролировать электронные коммуникации НАТО, особенно в критически важных районах Восточной Европы и Балтии. Он также может способствовать связи с подводными лодками, находящимися в Балтийском море или Северной Атлантике. Такая система поддерживала бы пассивный сбор разведывательных данных Россией . Другими словами – сбор информации о коммуникациях, передвижениях или технологиях противника — что полностью соответствовало бы российской доктрине радиоэлектронной борьбы", – отметили в Bild.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Россия планирует подготовиться к войне с НАТО до 2030 года.

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. По его словам, на перевооружение РФ Кремль направляет $1,1 трлн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!