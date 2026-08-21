Россия провела ракетные испытания вблизи Курильских островов, на которые претендует Япония: что известно

Россия недавно провела ракетные испытания вблизи Курильских островов, на которые также претендует Япония. Пуски осуществлялись с атомной подводной лодки, ракетного крейсера и береговой системы "Бастион".

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Демонстративный жест после первой поездки российского диктатора Владимира Путина на Курилы снова вызвал резкую реакцию Токио. Подробности сообщает Bloomberg .

Россия провела ракетные испытания вблизи Курильских островов

О ракетных испытаниях, проведенных Россией у Курил, стало известно из публикаций российских пропагандистских СМИ, которые, в свою очередь, сослались на заявление Тихоокеанского флота РФ, обнародованное в четверг, 20 августа.

В ходе испытаний были произведены пуски ракет с атомной подводной лодки, ракетного крейсера и берегового ракетного комплекса "Бастион": они якобы были выпущены по целям на расстоянии более 300 км и успешно поразили их.

В заявлении Тихоокеанского флота не указано точное место проведения испытаний. Однако, как подчеркивает Bloomberg, Россия ещё в 2016 году развернула свои "Бастионы" на самом большом из Курильских островов – Итурупе. Он является одним из островов, на которые также претендует Япония. Японское название этого острова – Эторофу.

Реакция Японии

В Токио уже отреагировали на сообщение о ракетных испытаниях вблизи Курил.

"Наращивание военного присутствия России на четырёх Северных островах противоречит позиции Японии и является неприемлемым", – заявил министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотеги.

За последнее время это уже вторая резкая реакция японцев на действия кремлевского режима. Недавно на Итурупе впервые побывал Путин, который ел там икру и провел встречи с представителями военного командования Тихоокеанского флота и отдельных воинских соединений, задействованных в полномасштабной войне против Украины.

Демонстративный визит на Курилы Путин использовал как площадку для новых угроз в адрес Запада.

В Токио тогда на показательное выступление диктатора отреагировали резкими заявлениями и вызовом в МИД российского посла с вручением ноты протеста.

Южные Курильские острова контролируются Россией после того, как Советский Союз аннексировал их у Японии в конце Второй мировой войны. С оккупацией в Токио так и не согласились, а мирного договора между РФ и Японией до сих пор нет.

Зачем Кремль провоцирует Японию

В Bloomberg подчеркнули: и визит Путина, и ракетные испытания РФ вблизи Курил состоялись на фоне усиления участия Японии вместе с другими западными странами в поддержке Украины. В частности, речь идет о введении санкций против РФ и предоставлении Украине нелетальной помощи в виде бронежилетов и транспортных средств.

Между тем руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко уверен: последние действия России направлены на достижение двух целей.

"С одной стороны, демонстративно наращивают угрозу для Японии, чтобы снизить готовность Токио потенциально помогать Украине на фоне того, что в России готовят пусковые установки для ракет КНДР. Кроме того, это отдельное повышение напряженности в регионе для Японии, у которой и так непростые отношения с Китаем, и Москва, как сырьевой придаток Пекина, пытается быть полезной", – отметил он.

Подобные процессы, но с другими участниками, происходят вокруг ещё одного азиатского государства.

"Напомню, что КНДР демонстративно нагнетает обстановку в отношении Южной Кореи, несмотря на то, что Трамп говорит о дружеских отношениях с Кимом. КНДР заинтересована в потенциальном конфликте на Корейском полуострове и рассматривает действия США по сокращению военных учений с Южной Кореей скорее как слабость позиции, чем как деэскалацию", – считает Коваленко.

Как сообщал OBOZ.UA, во время визита на Дальний Восток Путин на ракетном крейсере "Варяг" пригрозил захватывать суда стран ЕС по всему миру.

После этого визита в ISW объяснили, что стоит за поездкой Путина на Курильские острова.

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