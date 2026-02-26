Россия переправляет мигрантов в Европу через тайные туннели – The Telegraph

Россия и Беларусь организуют нелегальную переправку мигрантов в Европу через подземные туннели под границей. Польские пограничники обнаружили несколько таких конструкций, некоторые из них использовали десятки людей, преимущественно из Афганистана и Пакистана.

Видео дня

Эксперты предполагают, что к строительству тоннелей могли привлекать опытные группировки с Ближнего Востока. Об этом пишет The Telegraph.

По данным польских чиновников, туннели были спроектированы и проложены с помощью специалистов с высоким уровнем экспертизы с Ближнего Востока. Всего в 2025 году польские пограничники обнаружили четыре подземных маршрута под границей с Беларусью.

Один из крупнейших туннелей располагался вблизи села Наревка: им воспользовались около 180 мигрантов, но большинство из них задержали после выхода на польскую территорию.

Туннель имел высоту 1,5 метра и протяженность около 50 метров с беларуской стороны и 10 метров с польской. Вход с беларуской стороны был замаскирован в лесу, а бетонные стойки по бокам предотвращали обвал конструкции.

Эксперты по военному делу отмечают, что подобные тоннели способны строить группировки вроде ХАМАС, "Хезболла" или Исламского государства, которые имеют опыт подземных операций на Ближнем Востоке.

Американский военный стратег доктор Линетт Нусбахер предположила, что к строительству могли быть привлечены поддерживаемые Ираном группировки.

Со времен правления Лукашенко Беларусь использовалась как плацдарм для переправки мигрантов через польскую границу. После полномасштабного вторжения России в Украину режим продолжает применять гибридные методы давления на Европу, сочетая миграционные волны с атаками беспилотников и диверсиями на критической инфраструктуре.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия продолжает привлекать на войну против Украины значительное количество иностранных граждан через теневые миграционные сети. Согласно оценкам, агрессор завербовал около 18 тысяч иностранцев из 128 стран, из которых по меньшей мере 3,3 тысячи погибли. Чаще всего их убивают в зоне боевых действий в первые 72 часа.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!