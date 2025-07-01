Россия передала Северной Корее системы ПВО "Панцирь-С1" и технологию производства "Шахедов", – Буданов

Северная Корея уже получила от России первые зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", а также оборудование и технологии для производства ударных беспилотников. Речь идет не о передаче самих БПЛА типа "Шахед", а именно об экспорте производственных мощностей.

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Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью Громадському радио. По его словам, передача технологий дронов Северной Корее ухудшит ситуацию с безопасностью в регионе.

"Этот шахед как кочевник какой-то. Вот он из Ирана перешел в РФ, а теперь из РФ уже пришел в КНДР... Из РФ в КНДР они делают трансфер технологий. Они не шахматы передают, а технологии, оборудование и так далее. Налаживают там производство", – отметил он.

По словам Буданова, Россия уже передала КНДР технологии для производства ударных БПЛА, и это приведет к ухудшению ситуации с безопасностью. Северная Корея сейчас активно наращивает свою военную мощь благодаря сотрудничеству с Россией. Не стоит забывать и о получении реального боевого опыта северокорейскими солдатами из-за привлечения к войне в Украине.

"И это не может не повлиять на среду безопасности, потому что в конце концов для КНДР есть единственный реальный противник – это Южная Корея. Других нет. И они это прекрасно знают", – объяснил глава ГУР.

Россия не только передала Северной Корее комплексы "Панцирь-С1", но и научила северокорейских военных ими пользоваться. По словам Буданова, эти установки уже находятся на боевом дежурстве, защищая столицу КНДР – Пхеньян. "Россияне переучивают корейский персонал. Скоро корейцы уже будут автономно работать на этой технике", – сообщил Буданов.

Глава разведки также сообщил, что вскоре ожидается увеличение количество граждан Северной Кореи на территории России. Определенное количество подпишет контракты на военную службу в РФ и будет привлечено для войны в Украине.

По словам Буданова, речь идет о 12 тысячах человек, которые на вид будут не солдатами из КНДР, а добровольцами, которые самостоятельно пришли в ряды ВС РФ и подписали контракты с российской армией. Так Кремль будет пытаться скрыть факт официальной военной помощи со стороны Пхеньяна.

Кроме Северной Кореи, Буданов сообщил и об участии граждан Китая в войне против Украины на стороне российских войск.

Как сообщал OBOZ.UA, власти Северной Кореи хотят отправить в дружественную ей Россию 25 тысяч своих граждан. Они будут помогать стране-террористу на производстве ударных БПЛА типа "Шахед". В обмен КНДР хочет получить обучение эксплуатации этих дронов.

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