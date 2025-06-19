КНДР хочет отправить в Россию 25 тысяч рабочих для производства 'Шахедов' – СМИ

Власти Северной Кореи хотят отправить в дружественную ей Россию 25 тысяч своих граждан. Они будут помогать стране-террористу на производстве знаменитых "Шахедов".

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Об этом пишет японское издание NHK World. Журналисты ссылаются на дипломатические источники на Западе и в России.

"Северная Корея рассматривает возможность направления тысяч работников на российский завод, где делают дроны, для увеличения производства в обмен на обучение эксплуатации БПЛА", – говорится в сообщении.

По данным собеседников, речь идет о заводе в Елабужской специальной экономической зоне в Республике Татарстан, на который недавно была осуществлена успешная атака украинских дронов.

Стоит отметить, что завод в Елабуге, где оккупанты собирают "Шахеды", которые маркируют как "Герань-2", украинские Силы обороны атаковали дронами уже несколько раз. Вражеское предприятие расположено в 1200 километрах от границы с Украиной.

Ранее в РФ сообщили о том, что город Елабуга в Республике Татарстан днем в воскресенье, 15 июня, якобы атаковали беспилотники. Местные жители слышали взрывы, после которых на месте вероятных прилетов был виден дым. Власти заявили, что один человек погиб, 13 пострадали (из них 9 госпитализированы).

Впоследствии в Генштабе ВСУ подтвердили атаку по городу Елабуга (Республика Татарстан, Россия). В результате успешной операции было поражено одно из мест производства ударных БПЛА.

Как сообщал OBOZ.UA, в Северной Корее вскоре могут начать производить иранские дроны-камикадзе типа "Шахед". Соответствующие технологии Пхеньяну передаст Москва. Сама Россия сейчас производит около 2 тысяч таких дронов в месяц и планирует нарастить производство до 5 тысяч.

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