Россия передала Ирану систему распознавания лиц, посредством которой преследовала оппозицию и журналистов

Страна-террорист Россия передала Ирану программное обеспечение для распознавания лиц разработки российской компании NtechLab. Благодаря этой системе иранский режим сможет еще тщательнее отслеживать журналистов и представителей оппозиционных сил.

В РФ эта технология использовалась для слежки за оппозицией и независимыми журналистами. Об этом говорится в совместном расследовании французской газеты Le Monde при участии The Signals Network.

Москва помогает Тегерану бороться с людьми

Согласно материалам расследования, иранский режим тайно приобрел и внедрил программное обеспечение российской компании NtechLab, связанной с госкорпорацией "Ростех". Данные об иранской системе слежки с функцией распознавания лиц были получены из утечки данных, касающейся сотрудничества Ирана с российскими компаниями.

Технология, известная как FindFace, была куплена у NtechLab в августе 2019 году компанией Rasadco. В том же году Rasadco была поглощена более крупной компанией Kama. Именно она впоследствии занялась продажей программного обеспечения NtechLab различным иранским структурам.

Среди ее покупателей в том числе Министерству разведки и организации, связанные с Корпусом стражей исламской революции. Список клиентов Kama, заключивших с компанией контракты в 2020–2022 годах, включает Технологический университет Шарифа в Тегеране, власти Мешхеда, одного из крупнейших городов страны и важного центра шиитского мира, а также две тайные структуры, заключившие очень крупные контракты.

Как работает система

Иранская система позволяет сортировать людей на видео по внешним признакам – от цвета одежды до эмоций на лицах. Также система может собирать данные из социальных сетей.

Источник, осведомленный о работе системы, рассказал, что иранский режим анализирует текстовые сообщения, телефонные звонки, электронную почту. Фактически власть в Иране записывает каждую форму общения.

Технология, которую Ирану передали россияне, дополняет уже разветвленный репрессивный арсенал иранского режима – информаторов, дроны, традиционную систему видеонаблюдения, фильтрацию интернета.

Система, в частности, используется для принуждения женщин к обязательному ношению хиджаба. Осведомители фотографируют женщин, сидящих, например, в автомобилях без хиджаба, отправляют снимки через специальное приложение. Далее власти используют геоданные снимков и верифицируют их с помощью базовых станций мобильной связи. Параллельно силовики устанавливают личности женщин.

После этого отправляется SMS-сообщение с уведомлением о нарушении закона и предупреждением о том, что в случае повторного инцидента автомобиль будет конфискован. Иногда сообщение направляют и отцам женщин, чтобы усилить давление.

Что известно о российской компании

Компания NtechLab – это один из ключевых технологических столпов современного российского государственного аппарата контроля. Если раньше её знали как амбициозный стартап, то сегодня это прямой инструмент подавления и слежки, глубоко интегрированный в структуру госкорпорации "Ростех".

NtechLab перестала быть просто частным бизнесом довольно быстро после своего взлета в 2015–2016 годах. На сегодняшний день значительная доля компании принадлежит "Ростеху" и Российскому фонду прямых инвестиций.

Компания фактическиявляется разработчиком биометрических решений силовых структур России. Основной продукт – система FindFace, способна за доли секунды идентифицировать человека в толпе с точностью до 99%, даже если он в маске, очках или капюшоне. Технология позволяет отслеживать перемещения человека по камерам, даже если его лицо не попало в кадр (по походке, одежде и росту).

В июле 2023 года Евросоюз ввел санкции против NtechLab именно за содействие в нарушении прав человека и подавлении гражданского общества в России. Позже аналогичные санкции ввели США.

Стоит отметить, что на официальном сайте компания NtechLab утверждает, что ее продукция используется в РФ якобы для "безопасности на улицах", выявлении ям на дорогах и мониторинга мусора в контейнерах. Также есть упоминание о сотрудничестве с властями Кубы.

