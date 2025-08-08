Видео дня
Блог | Какой самый важный урок 08.08.08?
Не тот, что Россия вторгается, когда может вторгнуться. Не тот, что для Запада нефть дороже крови.
А тот, что жертва может раньше или позже пойти на поклон к агрессору.
Грузии понадобилось 15 лет, чтобы пройти этот путь. Нам понадобится значительно больше времени, но это не значит, что пророссийская Украина невозможна в принципе.
Если мы не извлечем уроков из современной ситуации в Грузии – наши предыдущие жертвы окажутся напрасными.
