Не тот, что Россия вторгается, когда может вторгнуться. Не тот, что для Запада нефть дороже крови.

Видео дня

А тот, что жертва может раньше или позже пойти на поклон к агрессору.

Грузии понадобилось 15 лет, чтобы пройти этот путь. Нам понадобится значительно больше времени, но это не значит, что пророссийская Украина невозможна в принципе.

Если мы не извлечем уроков из современной ситуации в Грузии – наши предыдущие жертвы окажутся напрасными.