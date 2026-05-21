Россия доставила ядерные боеголовки в Беларусь для проведения учений: что известно. Видео

Россия перебросила ядерные боеприпасы в Беларусь для проведения учений ракетных войск. Местные подразделения уже отрабатывают подготовку комплекса "Искандер-М" к запускам.

Об этом сообщили в российском Министерстве обороны. В сообщении говорится, что ядерные боеприпасы доставили в полевые пункты хранения позиционного района ракетной бригады на территории Беларуси.

"В рамках учений ядерных сил обеспечена доставка ядерных боеприпасов в полевые пункты хранения позиционного района ракетной бригады в Республике Беларусь", – говорится в сообщении.

По данным ведомства, белорусские военные получают специальные боеприпасы для оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М". После этого военные снаряжают ракеты-носители и выдвигаются в определенный район.

Подразделения также готовятся к проведению пусков и отрабатывают скрытое перемещение техники.

Ракетные учения в Беларуси: что известно

18 мая в Беларуси стартовали у ченияпо отработке боевого использования ядерного оружия с участием ракетных подразделений и военной авиации. одной из ключевых особенностей тренировок стало выполнение задач с неподготовленных позиций в разных районах страны.

В Министерстве обороны Беларуси заявляют, что учения носят плановый характер и проходят в рамках подготовки Союзного государства. В ведомстве также утверждают, что маневры не направлены против других стран и не угрожают безопасности.

К маневрам привлекли ракетные войска и подразделения военной авиации. Во время учений военные проверяют готовность личного состава, вооружения и специальной техники к выполнению задач. Также армия отрабатывает организацию боевого применения из запасных и неподготовленных районов.

Напомним,самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко анонсировал "точечную мобилизацию" в своей стране. Об этом он заявил во время доклада своего министра обороны Виктора Хренина.

Также OBOZ.UA сообщал, президент Владимир Зеленский заявил, что Россия рассматривает возможность новых атак на северные регионы Украины с направления Беларуси и Брянской области РФ. В ответ Киев уже усиливает оборону и готовит превентивные шаги по потенциальным угрозам.

