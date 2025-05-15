Российскую ученую арестовали в США за контрабанду эмбрионов лягушки: что ей за это будет

Американскую ученую, 31-летнюю гражданку России Ксению Петрову арестовали в Соединенных Штатах и обвинили в попытке контрабанды эмбрионов шпорцевой лягушки и эмбриональных образцов. Сейчас американские власти рассматривают возможность депортации россиянки из США на родину.

Видео дня

Об этом сообщает Минюст США. Как отмечает ведомство, Петрова ввезла в США незадекларированные образцы эмбрионов лягушек из Франции по просьбе своего научного руководителя Леонида Пешкина и была взята под стражу иммиграционной службой.

Арестовали россиянку 16 февраля 2025 года, как сообщается, ее виза была аннулирована. Сейчас Петрова находится в иммиграционном центре содержания под стражей в Луизиане.

Согласно сообщениям американских СМИ, где в последнее время жила Петрова, она сбежала из России в марте 2022 года, сразу после того, как была освобождена. На родине ее арестовали за участие в антивоенном протесте в Москве в последних числах февраля. Девушка была обвинена в административном правонарушении, оштрафована на сумму около 200 долларов США и освобождена.

Петрова была приглашена на работу над геномами на кафедру системной биологии в Гарварде еще в мае 2023 года. Она попала на работу к доктору Леону Пешкину.

Девушка уехала в отпуск в Париж в феврале 2025 года. В то время ей было 30 лет, и она имела визу J-1, которая позволяла ей работать в США и свободно путешествовать за границу. Россиянка не протестовала против Дональда Трампа или в поддержку палестинцев.

Для обратной поездки Пешкин попросил ее забрать коробку образцов эмбрионов лягушек у коллег из Франции, чтобы доставить их в лабораторию в Гарварде. Эти образцы не были доступны в Гарварде и разморозились, когда французские коллеги пытались отправить их туда по почте.

Вечером 16 февраля Петрова прибыла из Франции в международный аэропорт Логан в Бостоне, и в ее паспорт поставили штамп, разрешающий ей въехать в Соединенные Штаты. Хотя импорт эмбрионов лягушек был законным, она допустила ошибку в таможенной декларации США. Юридическое наказание за такую ошибку обычно составляет штраф до 500 долларов США (или 50 долларов США за первое нарушение).

Вместо этого офицеры аннулировали визу россиянки.

Когда ее спросили, боится ли она депортации в Россию, она ответила, что боится.

Минюст США рассказывает эту историю немного иначе. В частности, утверждается, что при обращении в правоохранительные органы Петрова сначала отрицала наличие какого-либо биологического материала в зарегистрированном багаже. А во время допроса под присягой Петрова якобы заявила, что не уверена, что ей необходимо декларировать биологический материал при въезде в США.

Более того – якобы в ее переписке с Пешкиным увидели вопрос, как она планирует пройти через таможню с биологическими образцами, на что россиянка ответила, что "не имеет плана, потому что не сможет их проглотить".

Обвинение в контрабанде товаров в Соединенные Штаты предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком до 20 лет, до пяти лет условно-досрочного освобождения и штраф в размере до 250 тысяч долларов США.

На слушаниях в окружном суде штата Вермонт судья попросила разъяснить, планируют ли власти США депортировать Петрову на родину. Адвокат россиянки от Минюста ответил утвердительно.

Так или иначе, однако суд назначил на 28 мая слушания по освобождению Петровой под залог.

Как сообщал OBOZ.UA, в списке мести Трампа так много пунктов, что только в апреле настала очередь Гарварда. Это действительно сведение личных счетов под видом борьбы с левой идеологией и антисемитизмом в университетах - антиизраильские действия в кампусах дают отличный повод. По крайней мере, так считает колумнист Юрий Кирпичев.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!