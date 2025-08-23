Российский солдат сбежал в Норвегию и попросил там убежища

Солдат российской террористической армии, который воевал против Украины, почему-то не смог жить на Родине. Он бежал в Норвегию и попросил там убежища.

Видео дня

Об этом сообщает издание Dagbladet. Отмечается, что россиянин пересек границу пешком, перелезши через забор. Это произошло в пятницу, 22 августа.

"Когда он оказался на норвежской территории, самостоятельно обратился к местным властям", – рассказал адвокат россиянина Тронд П. Бити.

Задержанный оказался бывшим солдатом российской армии, который воевал в Украине. Известно, что его задержали в приграничном селе Гренсе Якобсельв в регионе Финнмарк. После незаконного пересечения границы он попросил убежища в стране.

"Он решил, что больше не хочет участвовать в дальнейших войнах. Он сделал выбор поехать в Норвегию", – добавил юрист.

Правозащитник сообщил, что его подзащитный будет проходить стандартную процедуру рассмотрения просьбы об убежище.

Ранее стало известно о том, что Норвегия официально объявила о создании и развертывании второй военной бригады в своем арктическом регионе на границе с Россией. Речь идет о бригаде "Финнмарк", названной по месту развертывания военных. Таким образом Норвегия выполняет обязательство НАТО утроить численность своих Вооруженных сил до 2032 года.

Как сообщал OBOZ.UA, министр обороны Норвегии Торе Оншуус Сандвик считает, что российский диктатор определенно попытается напасть на страны НАТО. Но Альянс гораздо сильнее РФ, поэтому страна-агрессор будет испытывать блок гибридными атаками.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!