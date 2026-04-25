Российский бизнесмен пытался купить в Британии гольф-клуб возле ядерного объекта: в FT раскрыли подробности

Российский бизнесмен, находящийся под санкциями из-за причастности к незаконной торговле российской нефтью, попытался приобрести поле для гольфа в Великобритании. Оно расположено вблизи важного британского ядерного объекта.

Видео дня

Планы россиянина обеспокоили британские власти и, в частности, Министерство обороны страны. Подробности сообщает Financial Times.

Россиянин собрался купить поле для гольфа вблизи ядерного объекта в Великобритании

Российский бизнесмен Юрий Шамара и его дочь Анастасия попытались выкупить поле для гольфа возле ядерного объекта в Барроу-ин-Фернесс. Это поле расположено на железной дороге, которая соединяет верфь подводных лодок BAE Systems и крупнейший в Великобритании полигон ядерных отходов Селлафилд.

"Это единственное транспортное сообщение между обоими объектами, которое используется сотрудниками и для перевозки ядерных отходов", – пишет Financial Times.

Гольф-клуб Grange-over-Sands в Озерном крае расположен на железнодорожном пути, соединяющем верфь подводных лодок BAE Systems в Барроу-ин-Фернесси и крупнейший в Великобритании полигон ядерных отходов Селлафилд.

Поле для гольфа, принадлежащее гольф-клубу Грейндж-овер-Сэндс, решили выставить на продажу из-за долгов: сообщество переживает трудные времена из-за частых наводнений и уменьшения количества членов.

Сначала Шамара собирался оформить покупку на свое имя. С предложением о приобретении поля для гольфа он вышел еще в прошлом году. А в феврале 2026 года россиянин даже внес задаток в размере 40 000 фунтов стерлингов. Всего за поле он собирался заплатить 800 тысяч фунтов стерлингов.

Однако всего за две недели до голосования членов совета гольф-клуба по продаже, в конце марта, имя потенциального покупателя было изменено: вместо Юрия Шамары им стала его 22-летняя дочь Анастасия.

Интересно, что на приобретение поля претендовал еще и британский бизнесмен, сделавший ничуть не худшее предложение, чем россияне. Но в начале апреля члены гольф-клуба согласовали продажу именно Шамаре.

Что известно о Юрии Шамаре

В FT напомнили, что Юрий Шамара причастен к компаниям, в отношении которых были введены санкции из-за контрабанды российской сырой нефти через займы, которые он гарантировал нефтеперерабатывающему заводу, право собственности на который было передано московской компании с одним сотрудником в прошлом сентябре.

Кредиторы сейчас требуют от Шамара более 32 млрд рублей (424 млн долларов) через процедуру банкротства под надзором российского суда. Крупнейшими из них являются компании, попавшие под санкции, связанные с "2Rivers Network", которую Великобритания описывает как "одного из крупнейших операторов теневого флота в мире и главного торговца российской сырой нефтью".

В ответ Шамара подал апелляцию. Иски кредиторов будут рассмотрены в течение следующих трех месяцев.

Известно, что Шамара — бывший член совета директоров Московского государственного института международных отношений, университета, находящегося под управлением Министерства иностранных дел России.

Продажа сорвана: в дело вмешались британские власти и журналисты

Разбогатела семья Шамаров благодаря владению подсанкционным ныне Ильским НПЗ, который сейчас является одним из основных поставщиков топлива для российских войск, воюющих против Украины – за что и был неоднократно атакован украинскими дронами.

Неудивительно, что попытка этого россиянина приобрести поле для гольфа вблизи ядерного объекта вызвала беспокойство в Министерстве обороны Великобритании и в британском правительстве.

Там предположили, что запланированная сделка является частью схемы покупки россиянами земли вблизи военных объектов и критически важной инфраструктуры по всей Западной Европе, которую сейчас активно реализует Кремль.

По данным FT, Кабинет министров Великобритании обращался в клуб с запросом на информацию о потенциальной сделке. Рассматривался вопрос возможности и целесообразности остановки сделки в соответствии с Законом о национальной безопасности и инвестициях, позволяющим вмешательство в транзакции, которые считаются представляющими риск для безопасности.

И на этой неделе стало известно, что продажа была отменена – якобы по инициативе покупателя, Шамара. По крайней мере, в этом убеждает его дочь.

"Потенциальный покупатель отказался от продажи [в четверг], поэтому дело больше не рассматривается. Покупка, о которой вы говорите, была отменена, что сделало ее неактуальной, поэтому дальнейшие комментарии будут излишними. Я считаю, что вас могли дезинформировать", – сказала Анастасия Шамара FT.

Адвокат Юрия Шамары заявил, что ему "не было известно о какой-либо географической близости гольф-клуба к любым предприятиям, связанным с обороной... а также о заявленном значении железнодорожной линии".

"Как энтузиаст, он намеревался поддержать местное поле для гольфа, которое переживает финансовые трудности", – добавил адвокат.

FT добавляет, что упомянутое поле уже создавало проблемы для работы важной железнодорожной ветки в прошлом. Например, два года назад утечка из трубы, которая сливала лишнюю воду с поля, вызвала сход поезда с рельсов, и линия была закрыта на месяц. А после восстановления движения по железной дороге на участке скорость движения была ограничена до 20 миль в час.

Асимметричная атака России

Попытка покупки поля для гольфа в Британии состоялась после приобретения земли лицами, связанными с российским государством, вблизи военных баз, портов и стратегических линий снабжения, в частности в скандинавских странах.

Норвежская служба внутренней безопасности PST в 2024 году предупреждала, что Россия будет использовать экономические рычаги, такие как покупка недвижимости вблизи военных объектов, для достижения "стратегических преимуществ".

В прошлом году было обнаружено, что граждане России приобрели коттеджи вблизи авиабазы Бардуфосс на севере Норвегии.

Шведское агентство безопасности Sapo предупредило, что Москва использует Русскую православную церковь как "платформу для сбора разведывательных данных" после открытия церкви вблизи аэропорта и водоочистной станции в городе к западу от Стокгольма в 2023 году.

Элизабет Броу, старший научный сотрудник Атлантического совета, специализирующаяся на гибридных угрозах, сказала, что эта сделка является "еще одним примером того, как люди или организации покупают недвижимость, которая не выглядит особенно привлекательно и обычно не вызывает никакого интереса за пределами местности".

Она сказала, что дело Грейндж-овер-Сэндс "повторяет схему... аналогичных инвестиций в Финляндии, Дании и Швеции"

Эту оценку поддержал высокопоставленный чиновник обороны, который заявил Financial Times.

"Москва пытается найти способы атаковать нас асимметрично, будь то путем повреждения кабелей, проведения кибератак, или угрозы нашей инфраструктуре. Масштабы асимметричной угрозы сейчас превысили все пределы... По отдельности эти действия могут казаться незначительными, но в комплексе они приобретают значение".

Участие Шамары в Грейндж-овер-Сэндс состоялось по приглашению Ника Тейлора, сына бывшего президента клуба, который сказал, что к нему обратился представитель клуба по привлечению инвестора. Тейлор сказал, что Шамара учился и жил в Великобритании, был гражданином Великобритании и "фанатом гольфа".

Сейчас Шамара живет в Швейцарии. А Тейлор работает директором гольф-академии в подмосковном гольф-клубе "Раево", основатели и владельцы которого Евгений и Сергей Михайловы попали под санкции со стороны Украины. До 2023 года он был директором по гольфу в "Сколково", московском гольф-клубе Романа Абрамовича.

Тейлор должен был стать содиректором операционной компании, созданной для управления Грейндж-овер-Сэндс при новом владельце – но этого удалось избежать.

"Мы очень серьезно относимся к безопасности критически важной национальной инфраструктуры, и правительство имеет мощные полномочия для проверки транзакций, которые могут вызвать беспокойство относительно национальной безопасности", – заявили в правительстве Великобритании

В BAE Systems и Sellafield отказались от комментариев.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!