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Андрей Михайлович
Андрей Михайлович

Блог | Репрессии поставлены на поток. Власти Беларуси этого уже не скрывают

Репрессии поставлены на поток. Власти Беларуси этого уже не скрывают

Беларусь исчезла, но этого никто не заметил? Часть 10.

Политический захват Беларуси происходит с помощью инфильтрации агентов Кремля в структуры белорусской власти. Однако есть и совместные интеграционные проекты. Там интересами государства торгует уже сам луноликий кормчий. Все это выдается за патриотизм и отстаивание национальных интересов. Более того, Лукашенко постоянно выступает с призывами нарастить количество совместных политических проектов - вплоть до обмена управленческими кадрами (!). 

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Можно с уверенностью говорить, что лицо, имеющее полномочия главы государства, возглавляет процесс сдачи независимости. Однако помимо него существует и другое движение, причем отнюдь не целостное. Целый ряд ведущих политических партий бегут наперегонки, наперебой соревнуясь в риторике максимальной “интеграции" и ее поддержке. При этом непреодолимое желание “слить" державу официально закреплено в программах политических сил, что помогает им увеличить экзистенциальную пропасть между европейской цивилизацией и белорусским народом. 

Все, что происходит - антигосударственно и нелогично. Да, в первые годы правления Лукашенко ценовые преференции, предоставляемые российской стороной, поднимали конкурентоспособность белорусских товаров. Россия фактически дотировала экономику Беларуси. Однако делалось это с целью получения политических дивидендов от процесса. В долгосрочной же перспективе торгово-экономические льготы практически заблокировали рыночные реформы и политическое развитие Беларуси. А стереотип “государства-нахлебника" прочно вошел в умы российского общества. 

Политические уступки со стороны Минска в обмен на московскую поддержку лишь укрепились. В результате такого “взаимодействия" конвертировалась модель, оптимальная для удержания Лукашенко власти.  

Легальной политической оппозиции в стране практически не осталось. Рядовые белорусы, разделяющие мнение противников Лукашенко, также вынуждены молчать. Высказанное вслух мнение равносильно уголовному  преследованию. Избежать тюрьмы можно лишь благодаря молниеносно-добровольному изгнанию (если успеешь). Лицам, особо опасным для власти, и вовсе грозит тайная несовместимость с жизнью. После о них скажут: “пропал без вести". 

Репрессии поставлены на поток. В интервью различным, в том числе союзным СМИ, официальные лица без особого стеснения признают: большая часть инакомыслящих уволены с работы, кто-то находится в бегах, кто-то в местах не столь отдаленных.  

Сохранить хотя бы слабый контакт с коллективным Западом еще пытался экс-министр иностранных дел РБ Владимир Макей, убитый в Москве. Перед самой смертью он заикался о необходимости многовекторности в политике государства. Его последователи намек поняли. После смерти Макея перепуганные белорусские политики моментально переключилось на экономическую одновекторность. Естественно, в сторону коллективного Востока. 

А вот функции МИДа чудесно начали исполнять чиновники различного уровня. Для общения с Кремлем существует не только личная связь путина и Лукашенко. Помимо этого, введен пост отдельного министра по делам Союзного государства, ЕАЭС и ОДКБ. Посол же РБ в россии и вовсе наделен функциями вице-премьера.  

Добавим, что в стране также работает целый отдельный вице-премьер по связям с Китаем…

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