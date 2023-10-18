Беларусь исчезла, но этого никто не заметил? Часть 10.

Политический захват Беларуси происходит с помощью инфильтрации агентов Кремля в структуры белорусской власти. Однако есть и совместные интеграционные проекты. Там интересами государства торгует уже сам луноликий кормчий. Все это выдается за патриотизм и отстаивание национальных интересов. Более того, Лукашенко постоянно выступает с призывами нарастить количество совместных политических проектов - вплоть до обмена управленческими кадрами (!).

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Можно с уверенностью говорить, что лицо, имеющее полномочия главы государства, возглавляет процесс сдачи независимости. Однако помимо него существует и другое движение, причем отнюдь не целостное. Целый ряд ведущих политических партий бегут наперегонки, наперебой соревнуясь в риторике максимальной “интеграции" и ее поддержке. При этом непреодолимое желание “слить" державу официально закреплено в программах политических сил, что помогает им увеличить экзистенциальную пропасть между европейской цивилизацией и белорусским народом.

Все, что происходит - антигосударственно и нелогично. Да, в первые годы правления Лукашенко ценовые преференции, предоставляемые российской стороной, поднимали конкурентоспособность белорусских товаров. Россия фактически дотировала экономику Беларуси. Однако делалось это с целью получения политических дивидендов от процесса. В долгосрочной же перспективе торгово-экономические льготы практически заблокировали рыночные реформы и политическое развитие Беларуси. А стереотип “государства-нахлебника" прочно вошел в умы российского общества.

Политические уступки со стороны Минска в обмен на московскую поддержку лишь укрепились. В результате такого “взаимодействия" конвертировалась модель, оптимальная для удержания Лукашенко власти.

Легальной политической оппозиции в стране практически не осталось. Рядовые белорусы, разделяющие мнение противников Лукашенко, также вынуждены молчать. Высказанное вслух мнение равносильно уголовному преследованию. Избежать тюрьмы можно лишь благодаря молниеносно-добровольному изгнанию (если успеешь). Лицам, особо опасным для власти, и вовсе грозит тайная несовместимость с жизнью. После о них скажут: “пропал без вести".

Репрессии поставлены на поток. В интервью различным, в том числе союзным СМИ, официальные лица без особого стеснения признают: большая часть инакомыслящих уволены с работы, кто-то находится в бегах, кто-то в местах не столь отдаленных.

Сохранить хотя бы слабый контакт с коллективным Западом еще пытался экс-министр иностранных дел РБ Владимир Макей, убитый в Москве. Перед самой смертью он заикался о необходимости многовекторности в политике государства. Его последователи намек поняли. После смерти Макея перепуганные белорусские политики моментально переключилось на экономическую одновекторность. Естественно, в сторону коллективного Востока.

А вот функции МИДа чудесно начали исполнять чиновники различного уровня. Для общения с Кремлем существует не только личная связь путина и Лукашенко. Помимо этого, введен пост отдельного министра по делам Союзного государства, ЕАЭС и ОДКБ. Посол же РБ в россии и вовсе наделен функциями вице-премьера.

Добавим, что в стране также работает целый отдельный вице-премьер по связям с Китаем…