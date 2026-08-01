Разрушены дома, есть пострадавшие: в Неаполе произошло самое сильное землетрясение за последние десятилетия. Видео

В районе Неаполя, на юге Италии, произошло землетрясение магнитудой 4,7, которое назвали самым сильным с начала усиления сейсмической активности в Флегрейских полях. В результате толчков пострадали люди, были повреждены жилые дома и церкви.

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Землетрясение привело к перебоям с электроснабжением, обвалам скал, нарушению движения поездов и закрытию порта в городе Поццуоли из-за повреждения причала. Об этом сообщает Национальный институт геофизики и вулканологии Италии (INGV).

Известно, что землетрясение произошло 31 июля в 19:49 в районе Кампи-Флегреи недалеко от Неаполя. Эпицентр подземных толчков находился между городами Поццуоли и Куарту на глубине около 3 километров.

По последним данным, в результате землетрясения пострадал 21 человек. Двое людей получили серьезные травмы, а 18 семей были вынуждены покинуть свои дома.

Национальный институт геофизики и вулканологии Италии сообщил, что это землетрясение стало самым сильным с момента начала активизации сейсмической деятельности в Флегрейских полях. Эта вулканическая зона расположена к западу от Неаполя и в последние годы демонстрирует повышенную активность.

Последствия землетрясения

По словам министра гражданской защиты Италии Нелло Мусумечи, землетрясение повредило жилые дома и несколько церквей. Также были зафиксированы обвалы вулканических туфовых скал, из-за которых возникли проблемы с дорогами и транспортным сообщением.

Из-за повреждений временно приостановили движение поездов на линиях Cumana и Circumflegrea, которые соединяют Неаполь с населёнными пунктами Флегрейских полей. Также закрыли порт Поццуоли, который обеспечивает наибольшее количество рейсов на острова Прочида и Искья.

В части Неаполя и прилегающего столичного района сообщали о перебоях с электроснабжением. Также землетрясение вызвало камнепады и обвалы, которые повлияли на работу инфраструктуры.

Как сообщал OBOZ.UA, 28 июля на японском острове Кюсю произошло мощное землетрясение магнитудой7,1. После инцидента власти объявили об угрозе цунами для прибрежных районов морей Ариаке и Яцусиро. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити поручила экстренным службам оценить масштабы разрушений, провести спасательные работы и оперативно информировать население о развитии ситуации.

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