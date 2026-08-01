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Разрушены дома, есть пострадавшие: в Неаполе произошло самое сильное землетрясение за последние десятилетия. Видео

Мария Дрофич
Новости. Мир
5 минут
2,1 т.
Последствия землетрясения
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В районе Неаполя, на юге Италии, произошло землетрясение магнитудой 4,7, которое назвали самым сильным с начала усиления сейсмической активности в Флегрейских полях. В результате толчков пострадали люди, были повреждены жилые дома и церкви.

Землетрясение привело к перебоям с электроснабжением, обвалам скал, нарушению движения поездов и закрытию порта в городе Поццуоли из-за повреждения причала. Об этом сообщает Национальный институт геофизики и вулканологии Италии (INGV).

Известно, что землетрясение произошло 31 июля в 19:49 в районе Кампи-Флегреи недалеко от Неаполя. Эпицентр подземных толчков находился между городами Поццуоли и Куарту на глубине около 3 километров.

По последним данным, в результате землетрясения пострадал 21 человек. Двое людей получили серьезные травмы, а 18 семей были вынуждены покинуть свои дома.

Национальный институт геофизики и вулканологии Италии сообщил, что это землетрясение стало самым сильным с момента начала активизации сейсмической деятельности в Флегрейских полях. Эта вулканическая зона расположена к западу от Неаполя и в последние годы демонстрирует повышенную активность.

Последствия землетрясения

По словам министра гражданской защиты Италии Нелло Мусумечи, землетрясение повредило жилые дома и несколько церквей. Также были зафиксированы обвалы вулканических туфовых скал, из-за которых возникли проблемы с дорогами и транспортным сообщением.

Из-за повреждений временно приостановили движение поездов на линиях Cumana и Circumflegrea, которые соединяют Неаполь с населёнными пунктами Флегрейских полей. Также закрыли порт Поццуоли, который обеспечивает наибольшее количество рейсов на острова Прочида и Искья.

В части Неаполя и прилегающего столичного района сообщали о перебоях с электроснабжением. Также землетрясение вызвало камнепады и обвалы, которые повлияли на работу инфраструктуры.

Последствия землетрясения
Последствия землетрясения

Как сообщал OBOZ.UA, 28 июля на японском острове Кюсю произошло мощное землетрясение магнитудой7,1. После инцидента власти объявили об угрозе цунами для прибрежных районов морей Ариаке и Яцусиро. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити поручила экстренным службам оценить масштабы разрушений, провести спасательные работы и оперативно информировать население о развитии ситуации.

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