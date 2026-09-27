Путин возродил систему "Мертвая рука" для ответных ядерных ударов: что это значит для Запада

В Уральских горах на месте советских секретных построек функционирует глубоко защищенный подземный комплекс, способный выдержать прямое попадание высокоточных противобункерных бомб. Именно отсюда модернизированная система "Периметр", известная на Западе как "Мертвая рука", готова отдать команду на ядерное возмездие.

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Сейчас российские власти активно восстанавливают эту систему. Об этом говорится в совместном расследовани The Times, Danwatch и центра "Досье".

Наследие Холодной войны на новый лад

Система "Периметр" разрабатывалась в СССР как гарантированный механизм ответного удара в случае мгновенного уничтожения высшего руководства страны. Анализ спутниковых снимков, открытых данных о госзакупках и специализированных военных публикациях показал: в последние годы Россия не просто поддерживала инфраструктуру объекта в рабочем состоянии, но и провела масштабное переоснащение.

В обновленный комплекс интегрированы современные системы связи, защиты и, по данным расследования, гиперзвуковые технологии.

Как работает автоматическое возмездие

Принцип действия системы опирается на сеть датчиков, развернутых по всей территории страны. Они в режиме реального времени мониторят сейсмические колебания и ударные волны, уровни радиационного фона, интенсивность теплового излучения и электромагнитные импульсы.

Если датчики фиксируют признаки ядерного нападения, а связь с высшим командованием в Москве отсутствует, система переходит в боевой режим. Назначается команда на запуск специальной командной ракеты, которая в полете передает сигнал на запуск всех сохранившихся баллистических ракет даже если в живых не осталось ни одного оператора.

Что это означает для безопасности Запада

Модернизация "Мертвой руки" направлена на усиление фактора стратегического устрашения. Для западных военных аналитиков и политиков это четкий сигнал о том, что концепция быстрого уничтожения командных пунктов теряет практический смысл.

Возрождение подобных систем возвращает глобальную безопасность к логике Холодной войны и концепции взаимного гарантированного уничтожения, исключающей возможность победы в ядерном конфликте для любой из сторон.

Напомним, по состоянию на январь 2026 года Россия увеличила число развернутых на носителях ядерных боезарядов до 1796 единиц. Это стало максимальным показателем с 2017 года.

Как писал OBOZ.UA, Россия использует ядерные угрозы и балансирование на грани войны, чтобы запугивать другие государства и добиваться особого отношения к себе. Таким образом Кремль пытается убедить мир воспринимать Россию как сверхдержаву.

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