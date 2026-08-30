Путин пытается отомстить ЕС за неудачи в Украине: WSJ рассказало о тактике диверсий

Россия активизировала диверсии, кибератаки и другие гибридные операции в Европе на фоне войны против Украины. Москва стремится посеять страх, ослабить поддержку Киева и усугубить разногласия между союзниками.

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В то же время европейские страны всё чаще фиксируют действия, которые могут быть связаны с российскими спецслужбами. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Россия активизировала "серые" операции

По данным издания, в последние месяцы правоохранительные органы европейских стран связывали Россию с проникновениями беспилотников, диверсиями, кибератаками и другими враждебными действиями.

В частности, в Германии недавно обнаружили три беспилотника со взрывчаткой возле аэропорта. Один из них нашли под украинским грузовым самолетом. Российские дроны также неоднократно залетали в воздушное пространство стран НАТО, а один из них недавно сбили над Румынией.

В Нидерландах спецслужбы предупредили о систематическом цифровом шпионаже, связанном с Россией. В частности, злоумышленники могут взламывать подключенные к интернету камеры, чтобы следить за перемещением гуманитарной помощи в Украину.

По данным Sahaidachnyi Security Center, количество зафиксированных инцидентов, связанных с российской деятельностью в "серой зоне", с апреля выросло примерно с 10 до 15 случаев в месяц.

Кремль пытается ослабить поддержку Украины

WSJ связывает активизацию таких операций с усилением украинских ударов по российским целям в глубине РФ. Украина все активнее атакует объекты нефтяной и газовой отраслей, а также предприятия, работающие на российскую военную машину.

Европейские чиновники также обвиняют Москву в вербовке местных агентов через Telegram и другие соцсети. Их могут использовать для диверсий, шпионажа и вандализма.

В ряде стран расследуют возможный российский след в пожарах и других инцидентах на оборонных и промышленных предприятиях. В то же время в части случаев у властей пока нет доказательств причастности РФ.

НАТО готовится к возможным сценариям

По новым оценкам американской разведки, в ближайшие годы Россия может попытаться проверить готовность НАТО реагировать на агрессию против одного из членов Альянса. Потенциальный сценарий может предусматривать действия от масштабной кибератаки до ограниченного военного вторжения.

Москва также может пытаться влиять на внутреннюю политику европейских государств в преддверии выборов. Одной из тем, которые могут использовать для раскола общества, является отношение к украинским беженцам.

В то же время WSJ отмечает, что пока нет серьезных признаков достижения Россией своей главной цели. Страны восточного фланга НАТО продолжают оказывать военную помощь Украине и увеличивать собственные оборонные расходы.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия может готовить новые гибридные атаки против Великобритании, причем потенциальные цели уже якобы определены. Речь идет не о прямом военном ударе по стране НАТО, а о возможных диверсиях, поджогах и других операциях, которые Москва могла бы использовать для давления на Лондон.

Российская риторика в отношении стран НАТО в последнее время становится все более агрессивной, однако на Западе не считают, что Владимир Путин готов к прямому военному столкновению с Альянсом. Западные чиновники предполагают, что угрозы Москвы являются частью стратегии давления на страны, поддерживающие Украину.

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