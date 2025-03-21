"Никчемный акт геноцида": в МИД резко высказались по поводу указа Путина о выдворении украинцев

Министерство иностранных дел Украины считает никчемным указ российского диктатора Владимира Путина о принудительном выдворении граждан Украины с оккупированных территорий и территории РФ. В ведомстве отметили, что этот шаг является частью целенаправленной российской политики геноцида, дискриминации, преследований и вытеснения украинцев.

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Об этом заявил Министерство иностранных дел Георгий Тихий на брифинге в пятницу, 21 марта. Он подчеркнул, что этот документ противоречит международному праву и подрывает любые мирные инициативы.

"Мы считаем, что это ничтожный акт. Он является очередным шагом в российской кампании по дискриминации, преследованиям и принудительному вытеснению граждан Украины из родной земли, или принуждению их к обретению статуса иностранца", — подчеркнул он.

В министерстве напомнили, что депортация украинцев — продолжение исторической политики Кремля, направленной на уничтожение национальной идентичности. Россия игнорирует свои международные обязательства, повторяя репрессивные практики советских времен.

"Мы знаем, что Кремль исторически использовал массовые депортации как средство уничтожения национальной идентичности разных народов, в частности украинцев. Относительно украинцев эта политика применялась особенно интенсивно, и все преступления советского режима в течение двадцатого века демонстрировали именно такой подход. Сегодня Россия сознательно продолжает эти репрессивные практики и нарушает себя".

Он добавил, что российские власти такими действиями показывают свою истинную цель, и это не мир, а дальнейшее уничтожение украинской государственности и преследование украинцев. Кроме того, указ Путина противоречит заявлениям РФ о готовности к мирному урегулированию и подрывает любые инициативы по установлению мира, в частности, усилия США.

По словам спикера МИД, "эти системные депортации и преследования являются частью российской политики геноцида против украинского народа".

Такими действиями Россия продолжает нарушать основополагающие нормы международного права. Тихий подчеркнул, что только новым указом она нарушает, по крайней мере, три международно-правовых документа:

Женевская конвенция о защите гражданского населения во время войны, содержащая статью 49, прямо запрещающая депортацию или перемещение гражданского населения с оккупированной территории, а также статью 147, которая определяет насильственное перемещение гражданского населения как тяжкое военное преступление.

Конвенция о законах и обычаях войны на суше, так называемая Гаагская конвенция 1907 года. Статья 46 гарантирует уважение гражданства и прав лиц на оккупированных территориях, а статья 50 запрещает коллективные наказания и принудительные меры в отношении гражданского населения.

Резолюция Генассамблеи ООН 2022 года, которая требует от России прекратить нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины, в частности, путем насильственной депортации населения.

МИД уже обратилося к международным партнерам с призывом решительно осудить этот акт и ввести новые санкции против причастных лиц. Ведомство настаивает на усилении давления на Россию из-за ее системных нарушений международного права.

Напомним, что 20 марта стало известно об очередном российском указе, предусматривающем принудительное выдворение по существу граждан Украины, находящихся на временно оккупированных территориях Украины и на территориях Российской Федерации без так называемых "законных оснований". Они обязаны будут покинуть эти территории до 10 сентября или "урегулировать правовое положение". Таким образом, диктатор прибег к принудительной паспортизации граждан Украины, оказавшихся в оккупации.

Как сообщал OBOZ.UA, 18 февраля 2022 года страна-агрессор Россия начала одно из ужасных военных преступлений – массовую депортацию украинских детей. То есть, это произошло еще за шесть дней до начала полномасштабного вторжения. Как уточнил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, уже 19 февраля 2022 года более 2700 детей были вывезены в Россию. Речь идет о так называемой "эвакуации" на оккупированной части Донбасса.

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